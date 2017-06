La gran bronca entre Hamilton y Vettel tras el GP de Azerbaiyán

Los pilotos Sebastian Vettel (Ferrari) y Lewis Hamilton (Mercedes) han sido los grandes protagonistas del Gran Premio de Azerbaiyán, celebrado en el circuito de Bakú. Ambos terminaron fuera del podio.

Durante la prueba, con el safety car en carretera, Hamilton frenó en pista y con todos los coches en fila india pegados unos a otros. Eso indignó a Vettel, que tiró su coche a Lewis Hamilton con un volantazo, y por el que fue sancionado con la pérdida de 10 segundos.

Tras la carrera, Vettel dio su versión sobre el incidente: "No estoy de acuerdo con la sanción, nos tendrían que haber sancionado a los dos. Creo que no era necesario frenar así. La Fórmula 1 es para adultos, no tenía sentido hacer eso", dijo.

"No me gustó lo que hizo. Me he puesto a su lado para levantar el brazo y hemos tenido un pequeño contacto. Al final estamos compitiendo como hombres", confesó.

Después habló Hamilton. "Sienta un mal precedente. Es malo para los pequeños que nos ven conducir y comportarnos. Han visto cómo se ha comportado hoy un tetracampeón del mundo. Espero que eso no se refleje en las categorías más jóvenes", declaró.

"No lo hice. Como en los otros inicios, frené en el mismo sitio. Se durmió y se pegó a mí. Ese no fue un problema para mí. Lo que sí es un problema es situarse al lado de uno y conducir hacia mí. Es una vergüenza. Creo que se ha avergonzado a sí mismo hoy", comentó.

"Si quiere probar que es un hombre, creo que debería hacerlo fuera del coche cara a cara. Íbamos despacio, si hubiéramos ido más rápido podría haber sido mucho peor". Y reiteró: "Imaginad todos los chavales que ven F1 y contemplan esa clase de conducta por parte de un piloto que ha sido cuatro veces campeón mundial. Creo que eso lo dice todo", finalizó.

