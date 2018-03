Alonso: "Es muy difícil hacer una vuelta perfecta"

El piloto español de ING Renault, Fernando Alonso, que terminó en segunda posición la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Europa comentó que en el trazado valenciano es "muy difícil hacer una vuelta perfecta".

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Alonso considera que la jornada ha servido para "conocer los puntos clave" del nuevo trazado donde los frenos tendrán un papel protagonista "sobre todo en la calificación de mañana".

Después de quedar segundo apuntó que el resultado inicial es "alentador", pero "hay que seguir trabajando duro para tener una sólida sesión de clasificación mañana y que asegure un buen nivel y un buen funcionamiento en la carrera", deseó.

Alonso aseguró que "no es un circuito facil". "Es un desafío constante y has de concentrarte mucho, porque no es un circuito urbano al uso", explicó. El piloto desveló que el objetivo de hoy era completar "el mayor numero de kilómetros posible y verificar la simulación".

El asturiano destacó que el circuito es "muy interesante" y el sector final es su favorito "ya que bastante espectacular desde el cockpit porque tienes sensaciones que no se dan en ningún otro circuito", agregó.

Alonso considera que el equipo está en disposición de estar en los puntos porque se han hecho "buenas calificaciones". "La victoria creo que es imposible, pero el fin de semana puede ser un paso adelante importante", deseó.

El español volvió a ser preguntado por su futuro. "No he hablado con nadie, es una decisión que tomaré a final de temporada y estoy concentrado en el final de esta campaña para hacerlo lo mejor posible", reiteró.

FLAVIO BRIATORE: "EL TRABAJO DE LOS ORGANIZADORES ES FANTÁSTICO"

El director de la escudería ING Renault, Flavio Briatore, aprovechó para felicitar a los organizadores del Gran Premio de Europa que han hecho "un trabajo fantástico". "Es un muy buen circuito para la Fórmula 1 y estoy muy contento de lo que se ha conseguido en Valencia", subrayó.

Como ejemplo puso la logística de otros circuitos permanentes en los que "no es fácil acomodar a tanta gente en los circuitos convencionales y aquí se ha conseguido", afirmó.

Briatore aprovechó su comparecencia para decir que Alonso "ha motivado a todo el mundo en Renault" y que el equipo trabaja "mucho" para darle un "coche campeón".

PUBLICIDAD