Fórmula 1/GP Alemania.- Raikkonen (Ferrari): "El sexto puesto no es satisfactorio, pero no es el fin del mundo"

El piloto finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) se mostró "insatisfecho" tras clasificarse en la sexta posición la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania, por detrás del español Fernando Alonso (Renault), que saldrá mañana desde la quinta plaza del circuito de Hockenheim.

HOCKENHEIM (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"El sexto puesto no es satisfactorio y mañana no estaremos en tiempos fáciles pero, definitivamente, no es el fin del mundo. Será una carrera larga y ahí es donde están los puntos", reconoció.

El vigente campeón del mundo manifestó que durante todo el fin de semana "pelearon para encontrar una buena puesta a punto para el coche" y, a pesar de que ayer por la tarde parecía que su equipo estaba "en el buen camino", esta mañana confirmaron que "esa senda no era la correcta".

El finés explicó que su coche fue "razonablemente bien con poco combustible" en la sesión de calificación aunque en la Q3, "no fue tan bien". A pesar de que saldrá desde la tercera línea de la parrilla, Raikkonen aseguró que "hará todo lo posible para terminar en un buen lugar".

Su compañero de equipo, el brasileño Felipe Massa se mostró "satisfecho" tras conseguir la segunda plaza en la parrilla de salida por detrás de Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), que se las "ingenió para encontrar un plus" en la Q3 de la décima prueba del Mundial.

"Estoy satisfecho con este resultado aunque siempre es mejor estar en la 'pole position'. Hemos sido los más rápidos durante todo el fin de semana y, al final, nuestro máximo rival (McLaren) se las ingenió para encontrar un plus, que puede estar en la carga de gasolina", indicó el carioca.

Massa auguró que la carrera "será muy difícil" y manifestó que su objetivo "sigue siendo ganar". "Debemos intentar de hacer una buena salida y dar todo lo que tenemos porque será importante sumar muchos puntos", concluyó el piloto brasileño de 27 años.

PUBLICIDAD