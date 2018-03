Fórmula 1/GP Alemania.- Trulli (Toyota): "Estoy contento, el coche ha funcionado muy bien"

El piloto italiano de Fórmula 1 Jarno Trulli (Toyota) declaró tras quedar cuarto en la clasificación del Gran Premio de Alemania, que se celebrará mañana en el circuito de Hockenheim, que "ha sido una buena vuelta" y está "contento" porque su coche "ha funcionado muy bien".

HOCKENHEIM (ALEMANIA), 19 (EUROPA PRESS)

"Hemos hecho algunos pequeños cambios durante la sesión que han mejorado la estabilidad", explicó el italiano, que se mostró contento con el rendimiento de su coche, así como con el equipo, del que afirmó que "están trabajando mucho, tanto en pista como en la fábrica", algo por lo que consideró "un placer darles un resultado así".

Trulli, que saldrá en segunda línea de parrilla por detrás de Hamilton, Massa y Kovalainen, cree que el motivo de la cuarta posición fue "una vuelta muy buena al final de la Q3".

De cara a la carrera de mañana, el de Toyota piensa que su equipo tiene opciones, aunque reconoció que "será difícil luchar con Ferrari y McLaren". "Haremos todo lo posible, y confío en que volveremos a lograr un buen resultado", deseó el piloto, que aseguró que "el objetivo es puntuar y luchar por la mejor posición posible".

GLOCK: "HASTA LA ÚLTIMA VUELTA NO HA SIDO UNA MALA CALIFICACIÓN".

Por su parte, su compañero de escudería, el alemán Timo Glock, que saldrá desde la sexta línea de la parrilla, en undécimo lugar, en la carrera que se disputa en su país natal, lamentó su puesto ya que se mostró convencido de que "hasta la última vuelta" no había sido "una mala calificación", pero no pudo mejorar en la última vuelta.

"Hasta la última vuelta no ha sido una mala calificación, porque hemos pasado la primera tanda con facilidad y parecíamos fuertes en la Q2, pero no he podido mejorar en la última vuelta", se compadeció el alemán, que dice que no es la primera vez que le pasa lo mismo.

"No sé cuántas veces he perdido la oportunidad de entrar en la Q3 por un margen mínimo, y hoy ha vuelto a pasar", explicó Glock, que aseguró que "es muy decepcionante", aunque se mostró de acuerdo con Trulli, en que mañana lucharán "por conseguir el mejor resultado posible en la carrera".

