Stefan GP cancela sus pruebas por falta de acuerdo en neumáticos

MILÁN (Reuters) - La escudería Stefan GP, que aspira a participar en la Fórmula Uno esta temporada, se ha visto obligado a cancelar una prueba prevista en Portugal para esta semana porque le falta un proveedor de neumáticos.

La escudería serbia no tiene una plaza para la temporada 2010 pero aún intenta competir este año, ya que los nuevas equipos Campos Meta y US F1 podrían no participar en el primer gran premio de la temporada el 14 de marzo en Bahréin.

"No podemos estar en la última prueba por el momento y aún estamos intentando hallar una solución", dijo el lunes el jefe del equipo, Zoran Stefanovic, en la página autosport.com.

"No tenemos neumáticos y no probaremos neumáticos que no son adecuados para que el coche haga las pruebas a toda velocidad", agregó.

Stefanovic dijo la semana pasada que estaba cerca de contratar al ex campeón del mundo Jacques Villeneuve como piloto, aunque el canadiense ha calmado un poco la especulación.

PUBLICIDAD