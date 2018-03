Stefan GP anula sus entrenamientos en Portugal al carecer de un acuerdo con Bridgestone

Agencias

Uno de los posibles equipos de la nueva parrilla de Fórmula 1 en caso de una retirada de Campos Meta y USF1, Stefan GP, se ha visto obligado a cancelar la jornada de entrenamientos prevista en Portugal a finales de esta semana debido a que por el momento carecen de un acuerdo con la firma de neumáticos Bridgestone.

"No podemos hacer la prueba en este momento y todavía estamos tratando de encontrar una solución. No tenemos los neumáticos y no emplearemos la prueba con unos neumáticos que no son adecuados para el coche", dijo el jefe de la escudería balcánica, Zoran Stefanovic, a la web 'autosport.com'.

Asimismo, Stefanovic, que espera la plaza vacante de los otros dos nuevos equipos de la categoría, anunció que está cerca de firmar un acuerdo con el ex campeón del mundo Jacques Villeneuve como piloto, aunque, por el momento, el canadiense no ha confirmado nada.

