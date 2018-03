Fórmula 1.- Alguersuari: "Ferrari, con Alonso y Massa, son el equipo de referencia, pero difícilmente estarán solos"

"Los millones de aficionados van a seguir, seguramente, la mayor aventura española en la Fórmula 1"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El piloto español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) augura una gran temporada y ve a su compatriota Fernando Alonso (Ferrari) como gran favorito, junto a Sebastian Vettel (Red Bull), al título mundial de Fórmula 1.

"Habrá campeonato. Pero lo único que se percibe es una auténtica marea roja. Páginas y páginas en color de rojo. Seguramente Ferrari, con Alonso y Massa, son el equipo de referencia, pero difícilmente estarán solos en el Mundial de Fórmula 1. Va a ser apasionante", afirmó en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

El joven catalán es consciente de que no está "en el mismo plano" que el asturiano. "Fernando (Alonso) es el Rey Sol, el 'number one' indiscutible, pero Pedro (De la Rosa) y yo, en el mismo año en el que Ferrari cumple su sueño con Alonso, vamos a intentar darle a la afición española la mejor temporada de Formula 1. Los que saldrán ganando son los millones de aficionados que van a seguir, seguramente, la mayor aventura española en la Fórmula 1", apuntó.

Casi un año después de su debut en el 'gran circo', Alguersuari sigue "levantándose con ganas de aprender". "Ya no soy el soldado que fue arrojado a las playas de Normandía. Ahora me siento más veterano, he olvidado que voy a empezar mi segundo año de mundial con 19 años y soy capaz de ir a fondo y completar la distancia de dos Grandes Premios y medio en una sola jornada de test, como lo hice en Jerez", añadió.

Por último, cree estar "en el mejor momento deportivo" de su vida. "En Jerez hice cosas que ni imaginaba en julio de 2009. Ahora dispongo de un nuevo coche, el STR05, indiscutiblemente mejor que la versión 2009. Simplemente espero hacerlo mejor que el año que pasado, y tanto Buemi como vamos a ser capaces de dar sorpresas y alegrías", concluyó.

