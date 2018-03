Rally/Dakar.- Sainz: "No es el momento de decidir si voy a volver al Dakar, ahora hay que disfrutar de la victoria"

"Hemos ganado a mi manera y algunos se han tenido que fastidiar"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Volkswagen) aseguró que es el momento de "disfrutar de la victoria" en el Rally Dakar y no quiso anunciar si el año que viene volverá a disputar el complicado 'raid', en un escenario aún por determinar, ya que debe consensuarlo con su familia.

"No es el momento de decidir si voy a volver al Dakar. Tendré que saber qué va a hacer Volkswagen y hablar con Reyes (su esposa) y con mis hijos. Ahora no os puedo adelantar nada. Ahora hay que disfrutar de la victoria", afirmó en una comida con la prensa en el restaurante 'Príncipe de Viana' donde también celebró sus dos Mundiales de Rallys.

El madrileño, que recibió una calurosa y emocionada ovación por parte de la prensa, se mostró muy satisfecho de haber sido fiel a su estilo en tierras sudamericanas. "Hemos ganado a mi manera, como la canción de Frank Sinatra. Y algunos se han tenido que fastidiar", comentó.

Haciendo balance, se quedó con "la llegada" a Buenos Aires como el momento "más bonito" de la carrera" y reconoció que había habido "momentos de tensión" en varias jornadas. "La etapa más complicada fue en la que sufrí dos pinchazos, además, se rompió la puerta de Lucas (Cruz), al salir se fue a cambiar la rueda que no era...", recordó.

"NO HUBIERA LEVANTADO EL PIE A MENOS QUE NASSER ESTUVIERA SENTADO".

Por otra parte, recalcó que se había alegrado de que no hubiera órdenes en el seno de su equipo. "Mi objetivo era ser el primer Volkswagen porque pensaba que habría órdenes de equipo. Al final no las hubo y me alegro. Había que mantener la cabeza fría y el liderato y lo conseguí", indicó.

Además, consideró que su compañero de equipo Nasser Al-Attiyah no las hubiera acatado. "Nasser no creo que hubiera respetado las órdenes de equipo y yo no hubiese levantado el pie a menos que le viera sentado esperándome", añadió.

El bicampeón del mundo de rallys negó haber ido controlando la carrera para evitar abrir pista a la jornada siguiente. "En el Dakar es imposible regular aunque hemos tratado de no cometer errores. Creo que he llevado un ritmo de carrera parecido al del año pasado", explicó.

Por último, dio las gracias a su compañero Lucas Cruz por su trabajo. "Soy pesado, he abrasado a Lucas, había momentos que no paraba de insistirle; 'Seguro que es por aquí', pero todo ha ido bien y quiero darle las gracias", comentó.

Mientras que Cruz le devolvió los cumplidos. "Quiero dar las gracias a Carlos por la confianza que ha depositado en mí. Había gente con más experiencia, pero hemos hecho un buen tándem y alguno le hemos sacado los colores", apuntó.

PUBLICIDAD