Alguersuari: 'Fui a la Fórmula 1 como al matadero'

Agencias

El español Jaime Alguersuari, piloto del equipo Toro Rosso, ha asegurado que sus expectativas se han cumplido de largo en su debut en la Fórmula Uno, aunque ha reconocido que llegó "a ciegas" al circo de los bólidos y que a veces pensó, poco menos, que se metía "en el matadero".

El piloto barcelonés, que hoy ha sido reconocido como embajador de la marca Seat, se ha dado una nota alta en este primer año en la Fórmula Uno, además de sentirse muy "contento" y "satisfecho", a pesar de no haber podido acabar algunas carreras, lo que le ha impedido acumular más kilómetros.

"Ha sido un año prácticamente a ciegas. No había hecho casi ni un kilómetro e iba poco menos que al matadero. Pero estoy contento de haber salido así y de haber estado en la Q2 en las últimas dos carreras", recordó el barcelonés.

Alguersuari repetirá el año próximo en Toro Rosso, con la ventaja de poder hacer kilómetros de rodaje en las series previas antes de que arranque el mundial en Bahrein a principios de marzo.

De hecho, el piloto reclama ese tiempo en la pista rodando y adquiriendo experiencia, para afrontar con mayor entereza las carreras el año que viene, a pesar de reconocer que tendrá que afrontar otro importante obstáculo, ya que desconoce la mitad de los circuitos.

A la pregunta de si había alcanzado los objetivos que se trazó cuando supo que iba a correr en la Fórmula Uno, Jaime Alguersuari respondió: "Sinceramente, a principio de año, cuando me entrenaba en el gimnasio para preparar las World Series by Renault, si me hubiesen dicho que estaría el 17 ó 18 en la Fórmula Uno hubiese estado encantado".

Pero la realidad ha sido otra, pues a pesar de no haber acabado en cinco de las ochos carreras disputadas, el recuerdo que guarda el joven piloto es de un crecimiento sostenido: "Clasificarme el 14 en Brasil, estar en la Q2, estar siempre entre el 10 y el 15... Se han superado las expectativas. Las mías seguro, y creo que las de todo el mundo".

PUBLICIDAD