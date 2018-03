Alonso: "Me gustaría acabar en Renault con un gran resultado"

El piloto español Fernando Alonso reconoció que le gustaría "terminar la temporada y mi etapa en Renault con un gran resultado, sería muy especial para mí, pues hay muchos buenos recuerdos con este equipo, en el que dejo un montón de amigos", dijo.

Piloto de Formula 1 en McLaren

"Renault es uno de los grandes equipos de la Fórmula Uno y espero pelear contra ellos en el circuito en próximas temporadas", afirmó Fernando Alonso, quien agregó que para todos los pilotos "supone un gran reto llegar a un nuevo circuito y Abu Dhabi parece verdaderamente impresionante".

"Será una nueva experiencia para todos pero lo más importante es aprovechar al máximo el trabajo durante todas las sesiones de entrenamientos para aprender lo más rápidamente posible y sacar algo de ventaja al resto de rivales", explicó Alonso.

Sobre el circuito de Abu Dhabi Alonso piensa que es un trazado "muy exigente para los pilotos, porque tiene más de veinte curvas y algunas de ellas muy complicadas, pero de todas formas es difícil juzgar por lo que ves en un mapa. Sólo cuando estás allí y pisas el circuito te das cuenta de cómo es realmente".

Para enfrentarse a un circuito nuevo, Alonso acumula "un montón de datos en simulación" y trabaja estrechamente con el equipo para estudiar las demandas de la pista. "El tiempo de preparación que dedicamos a un circuito nuevo es cinco veces mayor que a uno conocido", precisó.

"Cuando vi el circuito en el mapa, me fijé especialmente en las curvas 11, 12 y 13, que me recordaron la difícil chicane de Singapur. Parece que la ocho y la once serán las dos grandes zonas de frenado y habrá ocasiones de adelantar allí", explicó.

Alonso no tiene ningún problema para adaptarse a un circuito nuevo. "Cuando me meto en el coche ya conozco mentalmente el trazado, tras haberlo estudiado en el mapa, y después de tres o cuatro vueltas ya asimilas las líneas y los puntos de frenado. Yo diría que cinco vueltas son suficiente para conocer bien un circuito", dijo.

