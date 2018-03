Motor.- Alguersuari termina sexto en la penúltima prueba de las World Series

El piloto español Jaime Alguersuari terminó sexto en la penúltima prueba de la Renault World Series celebrada en el circuito alemán de Nurburgring y se consolida así en la segunda posición en la clasificación general que le convertiría en el mejor debutante en dicha categoría.

NURBURGRING (ALEMANIA), 20 (EUROPA PRESS)

El piloto de Toro Rosso en la Fórmula 1 salió en décima posición y, al igual que en la jornada de ayer, tuvo que comenzar a ganar posiciones desde el principio para terminar en un discreto sexto lugar.

"Desde la primera carrera que he disputado en esta categoría, no tengo un coche competitivo para el 'qualifying'. Este problema tiene que solucionarse de cara a 'motorland'. Por mi parte, sólo puede decir que estoy tranquilo porque he cumplido con mi trabajo", explicó Jaime.

A falta de la prueba de Aragón en el circuito de Motorland el próximo 24 de octubre, se decidirá finalmente la segunda y la tercera posición entre el piloto barcelonés, Charles Pic del programa Renault Fórmula1 y James Walker. Las diferencias entre ellos son mínimas, dos puntos de diferencia con Walker y nueve con Pic.

Ahora, Alguersuari pone rumbo a Singapur donde el próximo fin de semana disputará un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 para después tomar salida en los Grandes Premios de Japón y Brasil y enlazar directamente con el último meeting de las World Series en Motorland.

