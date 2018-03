Fórmula 1/GP Europa.- Alonso confía en la primera curva y en los 'pit stops' para adelantar posiciones en la carrera

El piloto español de Renault, Fernando Alonso, mostró sus impresiones de las sesiones calificatorias que se han llevado a cabo esta mañana y dio la receta para poder adelantar posiciones, algo que intentará en la primera curva y en los 'pit stops', ya que el asturiano considera que es "prácticamente imposible" adelantar en el Valencia Street Circuit.

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El español, que saldrá desde la octava posición, cree que, "en teoría", debería perder alguna posición en la salida de la carrera, por lo que "saliendo noveno o décimo hay que evitar todo el mogollón de coches para adelantar". Sin embargo, Alonso es consciente de que depende "de lo que hagan los demás" y recordó que su principal objetivo sigue siendo "acabar la carrera".

"La carrera son 57 vueltas y hasta el último momento nunca se sabe qué puede pasar. La salida y la primera curva será apretada", vaticinó el asturiano, quien se mostró "contento" tras las sesiones calificatorias, ya que considera que ha sacado "el máximo partido al coche".

Fernando Alonso no se mostró abatido por salir a mitad de la parrilla. "Llevo haciendo octavos puestos durante toda la temporada, y hacer octavo aquí no creo que sea una sorpresa para nosotros", se sinceró. Además, afirmó que saldrá desde la posición que se imaginaba durante las sesiones calificatorias. "Viendo la Q1 y la Q2, estoy donde me esperaba", indicó, aunque sí que confesó que "antes de la carrera esperaba estar más arriba".

El asturiano no quiso tirar la temporada y aseguró que al equipo se le presenta "un nuevo reto" en cada Gran Premio. Además, realizó un pequeño análisis del Mundial hasta la fecha. "Está siendo bastante emocionante y dos o tres décimas te hace subir o bajar muchas posiciones", afirmó. Sobre el futuro, Alonso fue cauto y no dio pistas. "Cuando termine el año tendré energías renovadas y mayor motivación para el 2010", agregó.

Por último, Alonso se mostró sorprendido por el rendimiento de McLaren conforme avanza la temporada y aseguró que tienen "todas las papeletas" para vencer en el GP de Europa. "Han tenido la mayor evolución de todos los coches de la parrilla", indicó un Alonso que cree que el Valencia Street Circuit es un circuito "bastante bueno" para las características de los McLaren. Sin embargo, el asturiano cree que "es demasiado tarde" para que puedan luchar por el campeonato.

