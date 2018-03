Motor.- Alguersuari firma su primer podio en las World Series y continúa su progresión en el campeonato

El piloto Repsol Jaime Alguersuari consiguió finalizar en la tercera posición la sexta prueba de las World Series 3.5, celebrada en el trazado francés de Le Mans, consiguiendo así su primer podio en la categoría y presentando su candidatura al campeonato.

LE MANS (FRANCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El catalán, cuyo destino está en las manos de la multinacional Red Bull, protagonizó su mejor papel en la categoría de plata del mundo de los monoplazas, lo que puede significar el empujón necesario para que se convierta en el próximo español en entrar en la Fórmula 1, defendiendo los colores de Toro Rosso, a espera de la confirmación oficial.

Con este resultado, el joven barcelonés, que compite con rivales con mayor experiencia con este tipo de vehículos, muestra su tarjeta de presentación en una categoría en la que ningún menor de la veintena alcanzó anteriormente sus resultados.

"Estoy muy contento por el podium conseguido hoy. He salido quinto y he podido remontar hasta situarme tercero. De todas formas, el coche no está al 100 por cien y se tienen que solucionar cambios técnicos. En cada carrera vamos mejorando y esto me hace ver el futuro con optimismo", concluyó.

Pasado dos tercios del campeonato y con tres citas más por delante, el piloto de 19 años lleva 47 puntos en una clasificación comandada por Marcos Martínez (Pons Racing), que tiene 73 puntos. La próxima cita de la Fórmula Renault 3.5 Series se desplazará al circuito de Algarve (Portugal) los próximos 1 y 2 de agosto.

PUBLICIDAD