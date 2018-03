Fórmula 1/GP Bahrein.- Button (Brawn): "Llegamos a Europa con una clara ventaja en ambos campeonatos"

El piloto británico Jenson Button (Brawn GP) se mostro "muy feliz" tras sumar la tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Bahrein, celebrado en el circuito de Sahkir, y reconoció que llegan a Barcelona --donde tendrá lugar la próxima carrera-- "con una clara ventaja en ambos campeonatos".

"Fue una gran carrera y estoy muy feliz de haber visto la bandera de cuadros sin el coche de seguridad o la luz roja frente a mí. Es increíble lograr mi tercera victoria de la temporada y nos vamos de regreso a Europa con una clara ventaja en ambos campeonatos", dijo el inglés en relación a la clasificación de constructores, en la que mandan con solvencia con 50 puntos por delante de Red Bull (27.5).

Además, Button señaló que no puede pedir más porque le está saliendo todo tal y como diseñaron al comienzo de la temporada. "No puedo desear nada más, estamos logrando victorias gratificantes y eso que no llegamos a tener el ritmo que esperábamos", manifestó.

"Fue un fin de semana difícil, y tuve que tener controlado a Vettel en el inicio de la carrera. No fue fácil, pero aguantamos bien y aprovechamos nuestra oportunidad", sentenció Button, que salía cuarto, y que volvió a "agradecer" la labor de su equipo. "Si quieres triunfar en fórmula 1 tienes que tener un equipo como este", concluyó.

