Enduro.- Iván Cervantes gana en la tercera prueba del Campeonato de España y sigue líder de la general

El piloto de KTM Iván Cervantes obtuvo la victoria en la tercera prueba del Campeonato de España disputada en Valverde del Camino, en Huelva y consigue así consolidarse como líder de la general.

HUELVA, 26 (EUROPA PRESS)

Cervantes se impuso en las dos pruebas disputadas el sábado y el domingo al malagueño Cristóbal Guerrero (Yamaha) que pese a no ser nacido en Valverde de Camino, está unido a esa tierra, lo que le motivó especialmente y le hizo competir casi como local.

En las dos pruebas tras Cervantes y Guerrero acabó Oriol Mena (Husaberg), tercero, a más de un minuto de los líderes siendo más fácil la segunda prueba por la lluvia caída el día anterior que hizo que los pilotos rodaran más cómodos.

Cervantes posteriormente confirmó la mejoría del terreno del primer día al segundo. "Estoy muy contento. Este fin de semana he sumado 25 puntos cada día, con lo que el margen con Cristóbal Guerrero es ya de diez puntos. El primer día fue muy duro, con Guerrero al cien por cien poniéndomelo difícil. El domingo ha sido mejor, con la lluvia no había polvo y he ido más cómodo", dijo el líder de la general.

Por su parte, Cristóbal Guerrero, por su parte, prefirió la prueba de ayer a la de hoy. "El sábado estuve muy bien a punto de ganar, sólo fueron dos segundos. El domingo regular, porque me quedé en la extrema y perdí mucho tiempo, aunque remonté bien. Me hubiera gustado ganar el sábado porque estoy en Valverde" admitió.

PUBLICIDAD