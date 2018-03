Alonso sufrió una bajada de tensión tras la carrera

#1

Estaba leyendo los comentarios en el MARCA sobre este tema de la F1.



Me he pasado aquí que la gente es más normal (creo yo). Ponen a Alonso mal y al Renault peor. Es la misma gente que decían el año pasado que el Ferrari es el mejor.... y ahí me he largado, me he cansado de escuchar estupideces. Fernando sólo 5 puntos, ya... Iceman 3 y Masa 0. En qué quedamos? Quedan muchas carreras y nada está escrito aún. A Fernando lo critican porque lo que dice se entiende (son los mismos que no hablan ningún otro idioma) y los que critican no saben conducir ni un borrico, no entienden ni pijo de F1. Ahh y Hamilton tampoco está muy arriba que digamos (suponiendo que no lo echan de la Competición por listo.



Me fastidian los que van en contra de alguien por el hecho de ser español, seguro que también hablan mal de Nadal y similares. La imbecilidad humana a veces es asombrosa.



¿O son de otra nación y tienen envidia?