No todo iban a ser SUV: aquí están los deportivos más increíbles que nos ha dejado 2017

Los hay para todos los gustos: de tamaño compacto, de aspiraciones familiares, con alma de gran turismo, SUV, berlinas, 'circuiteros' Pero todos ellos con un mismo objetivo: hacer disfrutar a quien se siente al volante sea capaz de domar sus caballos. A continuación una buena muestra de los deportivos que nos ha dejado este 2017 que ahora termina.

McLaren Senna

Bonito, bonito quizá no lo sea del todo (aunque sobre gustos no hay nada escrito, ya se sabe), pero a espectacularidad no le gana nadie. Este McLaren que se ha presentado con el año a punto de cerrarse es un excepcional ejercicio de aerodinámica con motor V8 biturbo de 4 litros, capaz de entregar dos cifras mágicas: 800 caballos de potencia y 800 Nm de par. Diseñado en base al "chasis monocasco más resistente jamás construido por McLaren para un coche de calle", tiene la vista puesta en los circuitos, aunque se le permite salir a vía abierta. Una auténtica bestia que bebe de la experiencia de la marca en competición.

Aston Martin Vantage

Tras más de una década en el mercado, al Vantage ya le tocaba renovarse. ¡Y vaya si lo ha hecho! La nueva generación es mucho mas moderna, tanto por dentro como por fuera, con un diseño quizá menos 'british' de lo que acostumbra la marca. Incluso el color de posicionamiento (como el que figura en la imagen) hace pensar en una Aston Martin rejuvenecida y menos hierática que hasta ahora. En las entrañas de este maravilloso deportivo con alma de GT se esconde un motor Mercedes de 8 cilindros en V, con 4 litros y sobrealimentación con doble turbo. Sus 510 CV son los responsables de unas prestaciones de infarto: 3,5 segundos en el 0 a 100 km/h y 314 km/h de punta.

Ferrari 812 Superfast

Premio para el 812, que monta el motor más grande de la marca, un V12 de 6,5 litros de cilindrada que, además, tiene el encanto de ser atmosférico, algo cada vez más raro no sólo dentro de la marca sino del panorama actual del automovilismo. 800 caballos y 718 Nm que llegan directos al eje trasero para hacer soñar a todo aquel que se siente al volante de este Ferrari de estética agresiva y maneras muy deportivas.

Porsche 911 GT2 RS

El Porsche de calle más bestia y salvaje de cuantos se han fabricado en la historia. Así de tajante. En el capó trasero, como buen 911, se esconde un motor bóxer sobrealimentado, de 6 cilindros y 700 CV, que se derivan al eje posterior mediante la caja automática PDK de 7 velocidades. La electrónica está bien presente con sistemas como el 'Porsche Torque Vectoring Plus' que mejora la tracción en curva y apoya al diferencial autoblocante, o el sistema de cuatro ruedas directrices, que facilita las trazadas. ¿Su aceleración? De 0 a 10 km/h en 2,8 segundos. ¿Su velocidad máxima? 340 km/h. Sin palabras.

Bentley Continental GT

Seguramente, el menos deportivo y el más elegante de esta lista. Todo un Gran Turismo que, en su tercera generación, ha ganado varios puntos en diseño. Si bien el frontal se asemeja en cierta medida al de su predecesor, la zaga cuenta con unos pilotos ovalados que crearán escuela de cara a los futuros modelos de la marca. Decíamos que no es deportivo porque tiende más al confort que a la radicalidad de chasis, no obstante, bajo su esconde un imponente motor de 12 cilindros en W, con 6 litros de cilindrada y 635 CV gracias al empleo de dos turbocompresores. Este auténtico yate de carretera recrea la vida de puro lujo a bordo y puede alcanzar los 333 km/h de velocidad punta. A pesar de un peso no especialmente contenido, la aceleración es realmente asombrosa: 3,7 segundos es lo que tarda en alcanzar los 100 km/h desde parado.

BMW M3 CS

Sólo 1.200 unidades saldrán de fábrica, de las cuales, 10 (sí, diez) llegarán a nuestro mercado. A estas alturas, ya tendrán todas dueño, en cualquier caso los 129.600 euros que cuesta (casi 38.000 euros más que un M3 normal con cambio automático) no lo hacen apto para todos los bolsillos. Dotado de un motor de 6 cilindros, rinde 460 CV de potencia (29 caballos más que el M3) y se asocia al cambio automático DKG de 7 velocidades. Como buen BMW ///M, es un tracción trasera, perfecto para hacer buenas manos al volante. De 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y 280 km/h de velocidad máxima.

Audi RS 4 Avant

Bye bye motor 4.2 V8 atmosférico, hola 2.9 V6 biturbo. Así se presenta el recién llegado Audi RS 4 Avant de nueva generación, que acaba de hacer su debut hace apenas unos días. En su interior, 450 salvajes caballos que esperan salir a pasear para deleite del conductor, que se siente abrumado al pisar el pedal derecho a fondo. Sensaciones radicales, efectividad máxima y, para colmo, toda la versatilidad de un Avant de Audi. Porque, ¿quién dice que las familias no tienen derecho a divertirse cuando viajan?

Alfa Stelvio Quadrifoglio

Quien diga que un SUV es incompatible con la deportividad es que no ha probado un Porsche Cayenne o Macan o un Stelvio Quadrifoglio. La bestia SUV italiana emplea un V6 biturbo de 510 CV que lo catapulta hasta los 283 km/h y le permite alcanzar los 100 km/h en 3,8 segundos. Estas cifras, desde luego, son impropias de un coche de su tamaño y peso. Pero es que además, el Stelvio Quadrifoglio tiene un chasis envidiable que le da una agilidad inusual al moverse entre curvas. Pasión y deportividad a bordo de este auténtico Alfa Romeo.

Lamborghini Urus

Porsche nunca iba a hacer coches todoterreno ni diésel, BMW nunca iba a fabricar modelos con tracción delantera, ¿un Ferrari híbrido? Ni hablar. En fin, puedo seguir con esta lista de topicazos que, si nos hubieran preguntado hace unos años, por supuesto hubiéramos dado por ciertos. Como también lo hubiéramos hecho con la idea de un Lamborghini SUV (a pesar del LM002 de los años 80, que era más bien un todoterreno puro). Pero sí, todo lo citado ha llegado, incluido el Lamborghini URUS, que no ha querido perderse la fiesta de los todocaminos. Con 5,1 metros de largo, 2 de anchura y una silueta marcadamente coupé, este modelo de cinco puertas se beneficia de un nuevo motor V8 biturbo de 650 CV que le permite rebasar los 305 km/h.

Renault Alpine

Y cerramos esta lista con el ultimísimo en llegar, apurando la frenada muy al límite en este 2017. Se trata del Alpine A110, un modelo que hereda una denominación con larga tradición y que pretende convertirse en un juguete deportivo para bolsillos de cierta holgura. Rival de un Porsche 718 Cayman, este Renault es un pequeño y rabioso tracción trasera con motor central 1.8 de cuatro cilindros turbo, que entrega 252 CV a 6.000 rpm y confía la transmisión a una caja de doble embrague con 7 relaciones. Aunque las cifras del propulsor no son especialmente llamativas, lo cierto es que logra aceleraciones realmente buenas (0 a 100 km/h en 5 segundos) gracias a un peso bastante contenido.

