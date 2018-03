Un juguete cargado de adrenalina

P.F.

Aprimera vista, el Ariel Atom es uno de los coches más radicales del mundo. No tiene techo, no tiene puertas, no tiene siquiera carrocería. Sólo cuenta con una estructura tubular, un par de paneles de fibra y, claro, dos placas de matrícula. Cuesta 50.000 euros, pero no es otro de esos coches exóticos que se compran para completar la colección. Es un desfibrilador con ruedas, diseñado para que su propietario queme toneladas de adrenalina dentro de un circuito cerrado.

El Atom, fabricado por la centenaria compañía británica Ariel, que empezó construyendo biciletas, es un coche fácil de conducir incluso en ciudad, aunque su hábitat ideal sean los circuitos. El propietario de la unidad que nos fue cedida para la prueba acababa de completar un viaje de 600 kilómetros al volante. No está mal, teniendo en cuenta que el maletero es el asiento del acompañante y que, en todo momento, ha de llevarse el casco, principalmente para evitar una dieta a base de mosquitos y piedrecitas del camino. La versión que probamos es la más potente que Ariel ofrece en su catálogo, que alcanza los 250 km/hora con 300 CV.

Sensaciones

Las sensaciones al volante son casi indescriptibles: la dirección no asistida es hiper-precisa, los frenos sin ABS también, y el motor ofrece un empuje y un sonido adictivos. No hay otro modelo capaz de ofrecer semejante cóctel de sensaciones; quizás, si acaso, el futuro Caparo T1, un prototipo del que se conocen pocos datos, los suficientes para temerlo. Aún así, su precio será tres o cuatro veces mayor.

Arrancar el Atom es una ceremonia en sí misma: primero se activa el contacto, luego se acerca el mando de la alarma a la parte derecha del cuadro y, por último, se presiona el botón start, como en un videojuego. Al empezar la marcha cambiamos a poco más de 3.000 rpm y la verdad es que resulta toda una delicia en tráfico urbano. Sólo hay que preocuparse de no ser pisado por un autobús y de no morir ahogado en un charco de agua.

Velocidad terminal

Pasadas las 5.000 rpm es cuando empieza la fiesta, cuando uno se agarra fuerte al volante y empieza a rezar. La aceleración es brutal. Para que se hagan una idea, ocurre como en las películas: con el casco abierto la cara se deforma con la velocidad del viento. El descomunal empuje del motor Honda K20A con compresor hace que sintamos todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. La aceleración nos incrusta al carbono dejándonos sin respiración.

La interacción entre conductor y vehículo es total, no hay electrónica que filtre las sensaciones, todo es en vivo y en directo. Nuestras extremidades sufrirán de lo lindo al aplicarnos al máximo sobre el volante: la felicidad siempre tiene un precio y aquí es estar en una buena forma física. Queda claro entonces que deben abstenerse de probarlo aquellos que sólo busquen un descapotable para ligar (con el interior espacioso para retozar). Briatores en potencia abstenerse, es un vehículo para pilotos que quieren vivir las emociones más fuertes de su vida al volante.

