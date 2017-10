Retribuciones: nuevas tendencias del buen Gobierno

L a retribución media en metálico por consejero se situó en unos 441.000 euros anuales -considerando los 482 cargos de consejero del Ibex-, lo que supone un descenso del 3,4 por ciento respecto a 2015, según las conclusiones del Informe sobre la remuneración de los consejeros de las compañías del Ibex 35, realizado por el equipo de Compensación de Consejeros y Directivos de KPMG. Este dato supone que la remuneración media bruta en metálico devengada por los consejos de administración de las sociedades del Ibex descendió, en promedio, un 7,1 por ciento respecto del año anterior.

El importe más significativo de los componentes que conforman la remuneración en metálico agregada -sin planes de ahorro y pensiones-corresponde a la retribución fija, que supone el 62 por ciento del total.

El sueldo medio del Ibex -salario- por el desempeño de funciones ejecutivas es de 937.000 euros y lo han recibido 68 consejeros ejecutivos. En promedio es un 32 por ciento más elevado en el sector financiero. El sueldo significa en torno a un 30 por ciento de su retribución total para presidentes ejecutivos y consejeros delegados en empresas no financieras, y un 33-35 por ciento en entidades financieras.

Desde la UE nos siguen llegando directivas nuevas como es la Directiva 2017/828, de 17 de mayo de 2017, de protección al accionista, la cual regula el derecho de voto de las políticas retributivas, el contenido del informe de remuneraciones y la trasparencia de los proxy advisors entre otras cuestiones y habrá de ser adaptada localmente a mediados de 2019.

En este sentido, es preciso destacar que en materia de Gobierno Corporativo, los avances en los últimos años en España han sido significativos y positivos, como también queda reflejado en el presente Informe. Además en 2017 el sector financiero ha implantado importantes normas sobre remuneraciones -Guías EBA y Circular 2/2016) cuyas novedades quedan reflejadas en el tercer apartado de este documento, y que han implicado una importante actividad relacionada en materia de Compensación. Parece que los cambios van a continuar en 2018.

En España se está en proceso de transposición de directivas tales como la MiFID 2 -Directiva 2014/65/ UE- asociada al reglamento -MiFIR 600/2014-, actualmente en consultas y con entrada en vigor para 2018, fecha a partir de la cual las entidades deberán implantarla. MiFID 2 y MiFIR regulan la actuación de las entidades financieras y sociedades de inversión, e incidirán en la información y comercialización de productos de inversión para incrementar los niveles de protección de los clientes. La implantación de MiFID2 se prepara a través del Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y las nuevas guías ESMA. Estas normas incorporan novedades que afectarán a las entidades financieras y las sociedades cotizadas.

Por último, el modelo unificado de Informe Anual de Remuneraciones de Consejos (IARC) promulgado por la CNMV, ha permitido a inversores y observadores tener una información más clara acerca de las Remuneraciones de las Compañías, favoreciendo la compatibilidad entre las mismas. No obstante, existen dudas acerca de cómo cumplimentar ciertos apartados del Informe, y hasta qué punto, y por tanto a menudo el Ibex ha de realizar benchmarking o contar con asesoramiento externo a fin de satisfacer el requerimiento normativo.

Ingresos promedio y dietas

La retribución variable - para consejeros ejecutivos-, incluyendo el importe de las acciones otorgadas y el beneficio de las opciones ejercidas, supone el 28 por ciento -son importes satisfechos, no target-. Las dietas de consejo suponen el 3 por ciento del total de la remuneración en metálico y el resto (6 por ciento) corresponde a indemnizaciones y otros conceptos retributivos.

Las cantidades en metálico tanto por consejo como por consejero -ejecutivo y no ejecutivo- se reducen, siendo la caída más significativa para los ejecutivos (-11,7 por ciento). La excepción se da para consejeros externos (un 14,4 por ciento más), en posible consonancia con más búsqueda de consejeros independientes de gran nivel profesional. Las compañías han satisfecho en concepto de remuneración total en metálico 212,6 millones de euros a 468 cargos de consejero. Si incluimos los pagos realizados en acciones a corto y medio y largo plazo efectivamente satisfechos, la cifra total es de 265,8 millones. Por último, si tenemos en cuenta los planes de ahorro y pensiones, la remuneración total es de aproximadamente 294,2 millones de euros.

Distintas figuras para el Consejo

La totalidad de las empresas tienen consejeros ejecutivos y consejeros independientes, el 82 por ciento son dominicales y el 61 tiene otros externos. Un total de 14 consejeros pertenecientes a seis compañías, no perciben remuneración -13 consejeros no ejecutivos y un presidente no ejecutivo-.

En cuanto a los consejeros que sí han recibido remuneración, las retribuciones promedio más elevadas -metálico y acciones sin planes de ahorro y pensiones-corresponden a los presidentes ejecutivos del consejo -3,86 millones de euros en promedio entre los consejeros a tiempo total- seguidos por los consejeros delegados -2,72 millones-, consejeros ejecutivos -1,92 millones de euros-, presidentes no ejecutivos -718.000 euros- y consejeros no ejecutivos -198.000 euros-.

Las remuneraciones en el sector financiero en 2016 han sido más elevadas en general para todos los tipos de consejero teniendo en cuenta la retribución total con planes de ahorro y pensiones, excepto en el caso de presidentes ejecutivos.

El importe promedio satisfecho como retribución fija -honorario de consejero- para los consejeros en general ha sido de 141.000 euros -un 15 por ciento más elevada proporcionalmente en el sector financiero-. En 2016, 202 cargos de consejeros han percibido dietas de consejo.

El promedio fue de 37.000 euros, y en el sector financiero fueron un 49 por ciento más elevadas. Un 46 por ciento de los consejeros recibe dietas por asistencia a comisiones.

El importe promedio en general cumulado por los consejeros por este concepto es de 86.000 euros, un 72 por ciento más elevadas en el sector financiero. Por otra parte, un 36 por ciento de las compañías informa que no remunera a estos consejeros por este concepto.

Las empresas han satisfecho remuneración variable a corto plazo a 65 consejeros. El importe total desembolsado ha sido 61,92 millones y la cantidad promedio recibida en general, ha sido de 954.000 euros, siendo en el sector financiero un 17 por ciento más elevada.

Un total de 44 cargos de consejeros -35 ejecutivos y 9 no ejecutivos- han recibido aportaciones a planes de ahorro y pensiones, habiéndose dotado 28,3 millones por este concepto en 2016.

El importe promedio ha sido de 644.000 euros, habiendo sido 2,28 veces más elevadas en el sector financiero -un millón de euros frente a 439.000 euros-.

En este ejercicio no se ha reportado ningún pago indemnizatorio, si bien en una compañía del Ibex se ha dado un pago por otros conceptos que podría ser asimilable.

En las empresas no financieras, el tamaño y complejidad de la organización, medidos por la facturación, a diferencia de otras posibles magnitudes, podría utilizarse como factor predictor de la remuneración de los consejeros ejecutivos.

