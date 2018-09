Satse y ANPE reivindican la figura de la 'enfermera escolar' y ven "falta de voluntad" para implantarla

El sindicato de enfermería Satse y el sindicato de profesores ANPE han reivindicado este viernes la figura de la 'enfermera escolar', y han reclamado a la Xunta "que empiece a dar pasos" para implantarlas en los centros educativos públicos, como ya se ha hecho en otras nueve Comunidades Autónomas.

La secretaria general de SATSE Galicia, Carmen García Rivas, ha subrayado que un profesional de enfermería en los colegios "da seguridad a la comunidad docente y a los padres", y ha recalcado que su labor no se centraría solo en la atención de niños con enfermedades crónicas o en casos de accidentes, sino que podría desempeñar funciones de educación en salud e higiene, prevención de adicciones y trastornos, identificación de conductas de riesgo como el 'bullying', o en pautas de alimentación.

"Llevamos pidiéndolo desde 2007, y no sería difícil. La única dificultad para implantar esta figura es la falta de voluntad política", ha lamentado.

Por su parte, el portavoz de ANPE, Julio Díaz, ha recalcado que "no es de recibo" que los docentes desempeñen funciones "que no les corresponden" y para las que "no están preparados". A ese respecto, ha señalado que los protocolos regulados por la administración, como el Programa de Alerta Escolar, no implican que los profesores tengan formación sanitaria específica.

Con un profesional sanitario en los colegios, ha aseverado, se evitarían problemas de responsabilidad, y se garantizaría una mayor seguridad tanto para los niños como para los propios profesores. "Otros países tienen esta figura implantada desde hace tiempo", ha subrayado, y ha recordado que los docentes tiene el deber de guardia y custodia de los alumnos durante el horario lectivo, pero no un deber de asistencia sanitaria.

"No pedimos que se empiece ya con un enfermero o enfermera en cada colegio, pero sí empezar por aquellos donde hay niños con necesidades especiales, o patologías crónicas (asma, diabetes,...). El problema es que aún no se ha tomado la decisión de dar el primer paso", ha lamentado.