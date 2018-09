Educación ni publicará el informe sobre los libros de texto en Cataluña ni se inclina por encargar uno nuevo

Europa Press Madrid

El secretario de Estado de Educación y Formación Profesional (FP), Alejandro Tiana, ha insistido en que el Gobierno no publicará el informe encargado a la Alta Inspección sobre el contenido de los libros de texto en Cataluña que considera que no cumple con el "rigor" necesario. "No actuamos porque nos digan o porque nos dejen de decir sino que actuamos en función de lo que creemos que debe ser", ha subrayado.

Sobre si piensan encargar otro informe, el secretario de Estado ha asegurado que no le han dado "más vueltas". "Nosotros hemos trabajando sobre lo que se ha planteado como una cosa que parece conflictiva y hemos visto lo que hemos dicho en el comunicado y no vamos a decir más", ha zanjado.

El secretario de Estado de Educación se ha expresado así en declaraciones a los medios, al ser preguntado sobre si hará público el informe después de que el presidente nacional de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Cataluña (USIE), Jesús Marrodán, considerase que el Ministerio de Educación y Formación Profesional debe hacer público el informe encargado a la Alta Inspección educativa sobre el contenido de los libros de texto en Cataluña porque se trata de un documento sufragado con fondos públicos: "Ocultar solo genera malestar y crispación".

Antes de inaugurar la jornada 'La formación como palanca de competitividad' celebrada en la Cámara de Comercio de España, Alejandro Tiana ha recordado que el Ministerio ya dijo que "no asume el informe porque no tiene el rigor ni la calidad" y ha añadido que el documento tiene "ejemplos y cosas que no son de rigor".

"Nuestra posición es clara. No hay otra", ha recalcado el secretario de Estado de Educación, quien ha defendido que un informe oficial "tiene que tener unas condiciones mínimas". "Si no las tiene, nosotros no podemos asumirlo", ha subrayado.

¿POR QUÉ NO LO ASUMIÓ EL ANTERIOR GOBIERNO?

Asimismo, Alejando Tiana ha afirmado que "habría que preguntarle al gobierno anterior por qué no lo asumió y porqué no lo hizo público porque fueron ellos quienes lo encargaron, luego, algo debieron ver". "A mí no me lo han dicho, pero algo debieron ver que no les satisfizo. Nuestra posición es clara", ha destacado.

Durante la inauguración del encuentro, celebrado en la Cámara de Comercio de España, el secretario de Estado de Educación ha defendido la Formación Profesional como "pieza clave" del sistema educativo y para el sistema productivo.

Tiana ha afirmado que "una parte del problema" del sistema de educación y formación es "una proporción baja de estudiantes en Formación Profesional" que, según ha indicado, "no es porque sí". "No es sólo si la FP resulta atractiva o no", ha manifestado.

El secretario de Estado de Educación ha añadido que esta situación también es consecuencia de "algunos problemas del sistema educativo, en el cual hay todo un conjunto de jóvenes que no tienen la cualificación suficiente o titulación suficiente al final del sistema educativo, y entonces se ven avocados a unas vías que a veces ni siquiera les llevan a FP".

Para Alejandro Tiana, es importante pensar en la Formación Profesional no solo desde el punto de vista de la formación, sino también desde el punto de vista del empleo. Así, apuesta por la confluencia de las ofertas "en una integrada" y simplificar el sistema de transformación de cualificaciones en títulos. "Estos son algunos de los grandes desafíos que tenemos por delante", ha subrayado.

Por otro lado, el secretario de Estado ha recordado que la semana pasada El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación y Formación Profesional, presentaron a los agentes sociales su plan para impulsar un Acuerdo Estratégico por la Formación Profesional (FP). "Es un borrador inicial para poder trabajar sobre ello. Por lo tanto, estaremos encantados de que todos los sectores colaboren", ha asegurado.

Finalmente, Alejandro Tiana ha asegurado que el Ministerio de Educación espera que de aquí a final de año "se vean ya los primeros efectos" de las medidas y ha añadido que ya han convocado una próxima reunión del Consejo General de Formación Profesional, y que está prevista la celebración de "un acto grande" con los representantes de la empresa y de las organizaciones sociales.