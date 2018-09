Europa Press Madrid

Comprende la protesta de los estudiantes de la Rey Juan Carlos, pero defiende a su rector: "Lo ha hecho bien"

El presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha asegurado que "no existe" autonomía universitaria en España, pese a estar reconocida en la Constitución, porque, a su juicio, los gobiernos -estatal y autonómicos- "mandan mucho" en la Universidad. Asimismo, ha pedido a los políticos que "dejen en paz" a esta institución en sus disputas, salvo que sean para dotar al sistema de más financiación.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el presidente de los rectores ha negado que esté preocupado por la sombra de duda que, según él, políticos y algunos medios han querido verter sobre el sistema universitario español.

A su juicio, los casos de los másteres de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, el líder del PP, Pablo Casado, o la exministra Carmen Montón, pueden tener interés desde el punto de vista periodístico, pero para CRUE se trata de "un instituto de una universidad en el marco de un sistema en el que trabajan 200.000 empleados".

PIDE A LOS MEDIOS QUE HABLEN BIEN DE LA UNIVERSIDAD

"No hay ningún rector, vicerrector, decano o jefe de departamento imputado por nada. La honestidad de los trabajadores universitarios es absoluta", ha subrayado Fernández, que ha pedido a los medios que en lugar de informar solo de los casos en los que se haya producido alguna supuesta irregularidad, "abran los informativos para hablar bien de la Universidad española".

"No nos tiremos un tiro al pie, tenemos una magnífica Universidad, hablemos bien de ella", ha insistido el también rector de la Universidad de Lleida.

También ha defendido que los rectores son corporativos "en el buen sentido" y que este corporativismo lo ponen "al servicio de los ciudadanos" no para defenderse entre ellos. "Hemos sido solidarios en la crisis y no hemos pedido un aumento de sueldos, hemos pedido una nueva ley para tener nuevas reglas de juego y poner a España en la cima del conocimiento", ha apostillado.

"LOS RECTORES NO TIENEN NADA QUE OCULTAR"

Sobre un mayor control de las titulaciones, Fernández ha señalado que los rectores no se niegan porque no tienen "nada que ocultar". Asimismo, ha señalado que la Universidad es la primera interesada en que vaya bien un máster, al igual que los profesores, de los que ha dicho que no reciben "un duro de más" en su nómina por dedicar más horas en los másteres. "La generosidad es enorme", ha añadido.

El presidente de CRUE ha apuntado que la Universidad "jamás se negará" a que se refuercen los controles internos y ha explicado que cuando él va a comer con alguien tiene un "tope" de 20 euros por comensal, salvo que el invitado sea un 'honoris causa' que, en este caso, se eleva a 40 euros. Además, ha dicho que en la factura, por detrás, explica con quién ha comido y este papel pasa por cuatro controles. "Aunque quisiéramos, no podríamos ser corruptos", ha dicho con ironía.

Preguntado por la huelga y protesta de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid (URJC), Fernández ha subrayado que aunque entiende "perfectamente" la preocupación de los estudiantes y su necesidad de pedir responsabilidades a los dirigentes de este centro.

Sin embargo, ha defendido al rector la URJC y ha señalado que aunque al principio pudo mostrar un "exceso de confianza" cuando saltó el caso del máster de la expresidenta madrileña, también ha apuntado que las decisiones posteriores él las habría tomado "exactamente igual" que el rector. "Quiero mojarme por el rector, que está haciendo lo que tiene que hacer", ha concluido.