La Universidad Autónoma de Madrid investirá doctores 'honoris causa' a Peter Linehan y Anil K. Jain

El rector Rafael Garesse presidirá el acto de investidura como doctores honoris causa de Peter Linehan y Anil K. Jain, que tendrá lugar el próximo jueves 20 de septiembre en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Peter Linehan (Reino Unido, 1943) es historiador, hispanista y medievalista inglés, Fellow del St John's College desde 1996, académico de número de la British Academy y de la Royal Historical Society, y miembro correspondiente de la española Real Academia de la Historia. Sus áreas de investigación abordan la historia de la Iglesia medieval, en particular en España y Portugal. Es autor de cerca de un centenar de artículos y libros como The Ladies of Zamora (1997), y The Medieval World (2001) -un trabajo colaborativo en muchos aspectos de la Edad Media desde Tara hasta Timbuktu-, The Mozarabic Cardinal: the Life and Times of Gonzalo Pérez Gudiel (2004) y Spain, 1157-1300: a Partible Inheritance, (2008), entre otras obras destacadas.

Linehan recibirá el doctorado honoris causa a iniciativa del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática de la Facultad de Filosofía y Letras y su padrino será el catedrático de historia medieval de la UAM Carlos de Ayala.

Anil K. Jain (India, 1948) es desde 1992 Distinguished Professor en el Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Universidad Estatal de Michigan, donde desarrolla su labor docente desde 1974. Especialista en reconocimiento biométrico y de patrones, ha recibido numerosas becas y premios, como la Guggenheim Fellowship, el Humboldt Research Award, una Fulbright fellowship y el MSU 2014 Innovator of The Year Award, entre otros. Posee seis patentes estadounidenses sobre reconocimiento de huellas dactilares y dos patentes coreanas sobre videovigilancia. Es autor de más de 250 artículos en revistas especializadas y de libros como Introduction to Biometrics (2011), Handbook of Face Recognition (2005, 2011), Handbook of Fingerprint Recognition (2003, 2009), Markov Random Fields: Theory and Applications (1993) y Algorithms for Clustering Data (1988).

Se le otorgará el doctorado honoris causa a iniciativa del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior y su padrino será el vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de la UAM, Javier Ortega.