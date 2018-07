Marina Gorrochategui Lozano, ganadora de la VII edición nacional del Premio Young Tax Professional of the Year de EY Abogados

Obtendrá un contrato indefinido en el Despacho y competirá en Ámsterdam por el galardón mundial junto con participantes de otros 30 países.

Marina Gorrochategui Lozano, graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad de Deusto y alumna del Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Fiscal en el Centro de Estudios Financieros (CEF), ha sido la ganadora de la séptima edición del Premio Young Tax Professional of the Year 2018 de EY Abogados, por su trabajo "Make America Great Again: la reforma fiscal en los EEUU".

La galardonada obtiene un contrato de trabajo indefinido en EY Abogados y participará en la convención anual de jóvenes profesionales que EY celebra en Orlando. Además, representará a España en la edición internacional del Premio que se celebrará en Ámsterdam en el tercer trimestre del año. Tras ser "entrenada" por un socio de la Firma, que hará de coach personal, Marina Gorrochategui Lozano competirá para obtener el premio a nivel mundial con otros jóvenes procedentes de cerca de 30 países.

José Luis Risco, Director de Recursos Humanos de EY, explica que "hace casi una década que el Despacho puso en marcha esta iniciativa y cada año despierta más interés entre los estudiantes, ya que les permite competir con otros profesionales y medir sus conocimientos y habilidades, así como presentar sus proyectos ante un jurado de gran prestigio y, si ganan, representar a nivel mundial a la Firma". Y reconoce que "para nosotros es una iniciativa fundamental ya que hace posible seleccionar perfiles muy diversos, en línea con la estrategia de la Firma de establecer equipos multidisciplinares, así como evaluar sus competencias técnicas, comportamiento en entornos multinacionales, sus habilidades de trabajo en equipo y capacidad proactiva, entre otros aspectos".

Para Marina Gorrochategui Lozano, ganadora del premio, "me presenté a Young Tax Professional of the Year porque consideraba que comenzar mi carrera en un Despacho internacional de gran prestigio como EY Abogados sería una gran oportunidad profesional. Elegí un tema complejo y extenso, que ha resultado muy original y me va a permitir competir en Ámsterdam".

Juan Felipe Coy Gómez, estudiante de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y autor del trabajo "la Tributación Internacional de los Derechos de Imagen de los futbolistas", ha sido el segundo finalista de la edición española. Por su parte, Carmen Louise Gillis Garde, estudiante del doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), ha obtenido el tercer premio por su estudio "Economía digital: Análisis comparado de las medidas para abordar sus desafíos y su posible adopción en España".

Final global en Ámsterdam

La competición internacional de Ámsterdam tendrá lugar en el tercer trimestre del año, donde la representante española deberá demostrar sus habilidades técnicas y de liderazgo a través de una serie de pruebas. En el proceso, además de resolver los diferentes casos de gran dificultad técnica, la candidata deberá mostrar su capacidad de trabajo en equipo, sus habilidades de comunicación en público y, especialmente, su aptitud para tomar decisiones rápidas y acertadas. El resultado final se expondrá ante un jurado internacional compuesto por directores fiscales de grandes multinacionales y socios de la Firma.

Previamente, la ganadora de la edición española será "entrenada" por un socio de la Firma, que hará de coach personal de cara a la preparación de la competición a nivel mundial con otros jóvenes procedentes de cerca de 30 países. En el proceso, además de resolver los diferentes casos de gran dificultad técnica, la finalista deberá mostrar su capacidad de trabajo en equipo, sus habilidades de comunicación en público y, especialmente, su aptitud para tomar decisiones rápidas y acertadas.

Los premios en la edición mundial

El ganador absoluto del primer premio obtendrá una estancia de 30 días en las principales oficinas que la Firma tiene en los grandes centros económicos y financieros del mundo, como son Londres, Washington y Hong Kong, en donde colaborará directamente con los socios y clientes.

El segundo galardón consiste en participar durante 10 días en las actividades profesionales de los centros de innovación fiscal que EY tiene distribuidos por todo el mundo.

El tercer premio permite al galardonado asistir a una de las Conferencias Globales con clientes que la Firma celebra anualmente. En este foro, el joven premiado podrá conocer a los principales directores fiscales de las grandes multinacionales a nivel mundial bajo la dirección de los principales socios del Despacho.

Por último, se otorgará el Premio especial "Patrick Dibout Inclusive Leadership", nombre de uno de los miembros fundadores de los galardones, cuyo ganador será elegido entre los propios aspirantes, y busca reconocer al estudiante con mayor capacidad de liderazgo y toma de decisiones.

Sobre el Premio en España

Organizado por EY Abogados, el premio Young Tax Profesional of the Year (YTPY), está dirigido a estudiantes universitarios de último año de carrera y a aquellos que estén realizando un curso de posgrado en fiscalidad.

La Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, IE Business School, la Universidad de Navarra, ESADE y CEF son algunos de los principales centros universitarios y escuelas de enseñanza superior y de negocios que colaboran en el premio.

Los aspirantes al título anual deben elaborar y presentar un caso sobre actualidad tributaria que es valorado por un jurado compuesto por directores fiscales de las principales empresas del Ibex 35, representantes de la Agencia Tributaria y socios de EY Abogados.