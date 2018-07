"Las empresas ya no contratan a millennials universitarios"

La incertidumbre laboral de los jóvenes se ha convertido en la clave a la hora de elegir sus estudios superiores.

Las pruebas de la EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad), la publicación de las notas de corte y los exámenes extraordinarios y la incertidumbre laboral de los futuros universitarios centra sus preocupaciones.

¿Y si no consigo entrar en la carrera que yo quiero? ¿y si luego no consigo trabajo? ¿es la Universidad la única alternativa para alcanzar ser un buen profesional? Estas son las principales cuestiones que se plantean estos días para el 78% de los estudiantes españoles que se han enfrentado este año a las pruebas de acceso. Este estudio está basado en las respuestas de 17,872 estudiantes durante el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR, que se celebró de octubre de 2017 a febrero de 2018 recorriendo 24 ciudades de nuestro país.

Las estadísticas indican que el 41% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años tiene estudios universitarios pero estos datos no ofrecen la garantía de futuro profesional exitoso. Nuestro mercado laboral se caracteriza por tener jóvenes muy bien formados pero que no encuentran el puesto adecuado a su titulación.

En el paradigma laboral actual y sobre todo el del futuro más inmediato los títulos oficiales no son el aval para alcanzar los puestos más demandados por las empresas. Lejos de conceptos teóricos la tendencia de las organizaciones se dirige a la búsqueda de expertos adaptados a la continua evolución tecnológica, la generación imparable de información y al auge de la digitalización, como así se refleja en el informe digitalización, empleo y futuro con entrevistas a CEOs de diferentes ámbitos profesionales. Si hasta hace unos años en este entorno digital la prioridad estaba en la búsqueda de tráfico, de potenciales clientes que dieran visibilidad a los negocios, ahora todos los esfuerzos se centran en la conversión, en generar y consolidar las ventas.

En este sentido, una de las profesionales que trabaja en sumarse a esta tendencia en alza, Maïder Tomasena, especialista en copywriting y formadora en esta disciplina, es fundamental "saber cómo lidiar con los clientes, conocer un sistema de trabajo eficiente en lo nuevos proyectosy dar una respuesta duradera y adaptada a la evolución de su negocio, Las empresas ya no contratan a millenials universitarios".

Maïder Tomasena es la pionera del copywriting en nuestro país. Desde 2013 trabaja con las palabras como el ingrediente más importante para el éxito de cualquier negocio. Desde que descubrió el poder de las palabras hizo del copywrtiting web su trabajo. Comenzó con pequeños clientes pero en la actualidad su cartera de clientes cuenta con marcas internacionales líderes en su sector, y reconocidas además por crear verdaderos vínculos emocionales con sus clientes, como son Ikea, el Grupo Barceló o Engel & Völkers.

"No hay prácticamente ninguna otra cualidad que te pueda hacer ganar tanto dinero como el saber redactar de forma persuasiva en tu negocio. No obstante, esta poderosa herramienta es también la más olvidada. Muchos la ignoran o creen que no necesitan tenerla en cuenta", afirma Maïder Tomasena.

Formación práctica y empleo

Además, Maïder Tomasena es la fundadora de la Escuela del Copywriting, un referente la formación online para los profesionales de la escritura persuasiva. En la escuela de copywriting lo que importa no es lo que dices, sino cómo lo dices. Se aprende escribir mejor, fascinar con las palabras y aumentar las ventas de los negocios.

"Si yo tuviera de nuevo 18 años y no supiera qué hacer con mi vida esta sería la única habilidad que aprendería: copywriting" comenta Maïder Tomasena.

En otros países, desde hace años, triunfan nuevos modelos educativos con sistemas de aprendizaje prácticos y adaptados a las necesidades concretas de cada alumno. Internet se ha convertido en un gran centro educativo de referencia y los grandes profesionales, como Tomasena, se han transformado en los formadores cualificados en dar las claves de lo que mercado necesita en tiempo real.

La formación online permite mayor flexibilidad en el aprendizaje, es accesible ya que no requieren de unos estudios previos avanzados y, sobre todo, es más práctica que la formación tradicional. Los contenidos permiten a los alumnos estar conectados a las exigencias del mercado laboral y comenzar a trabajar una vez que finalizan la formación.

¿Qué es el copywiriting?

El copywriting aún es una profesión desconocida en España. Sin embargo en EE UU esta figura se ha afianzado en los últimos años debido a la proliferación de negocios en la red. "En el canal online no se puede tocar el producto por lo que las palabras juegan un papel clave y están directamente relacionadas con los ingresos que obtienes", apunta Tomasena.

Según Tomasena, "el error más común es fijarse el objetivo de conseguir por todos los medios ser el número uno en Google. Esta falsa impresión de buen posicionamiento que tanto se nos vende hace cometer el error de querer subir el tráfico de forma rápida para estimular el consumo pero, lo que provoca es que nuestro contenido web no diga nada a los clientes. Muchos se olvidan de que las palabras son la identidad de marca necesaria para cualquier negocio".

Tomasena ayuda a negocios preocupados por su presencia en Internet a conectar con sus clientes ideales, diferenciarse de la competencia y conseguir más ventas aplicando la magia de las palabras en sus textos.

Éstas son solo algunas de las dudas que Maïder Tomasena puede ayudar a resolver. Su labor es la de enseñar una técnica de escritura persuasiva sin fecha de caducidad que se puede utilizar siempre que se quiera en lo profesional y en lo personal.