Las 5 ciudades más demandadas por los españoles para estudiar en el extranjero

Según Student.com, Londres, Edimburgo, Glasgow, Mánchester y Sheffield son las ciudades más solicitadas por los estudiantes españoles para estudiar fuera de España.

Estudiar fuera de tu país es una experiencia que te abre la mente y ayuda a enriquecerte tanto personal como culturalmente. Es por eso que cada día, más y más estudiantes españoles se aventuran a irse fuera para seguir aprendiendo y buscar nuevas experiencias. ¡En Student.com sabemos de primera mano cuáles son los destinos más populares para los estudiantes españoles y por qué!

1. Londres: La capital de Inglaterra es la ciudad más demandada por los estudiantes españoles, y no nos sorprende ya que, Londres, es una ciudad llena de vida y muy cosmopolita que ofrece muchas alternativas. "Yo estudio Ingeniería Aeronáutica y el Imperial College de Londres es una de las universidades más prestigiosas en este campo. Siempre he tenido claro que quería ser bilingüe", afirma María, una de las muchas estudiantes que ha elegido Londres como destino para seguir formándose. Además de por el ámbito profesional, María, escogió Londres por ser "una ciudad llena de gente, con sitios súper interesantes y que te brinda muchas posibilidades tanto en el ámbito profesional como personal".

2. Sheffield: Esta ciudad situada en el condado de South Yorkshire, en Inglaterra, supone la segunda opción más escogida por los estudiantes españoles. "Elegí esta ciudad porque es bastante económica en comparación a otras del Reino Unido y hay muchas ofertas para estudiantes. Además, he conocido mucha gente inglesa y de otros países, lo que me ha ayudado mucho con mi nivel de inglés." Afirmó Sandra, estudiante de Estudios Ingleses en la Universidad de Sheffield.

3. Glasgow: La ciudad más grande de Escocia, es uno de los destinos más solicitados para estudiar en el extranjero. Javier, que estudió Economía en la Universidad de Oviedo, la escogió para realizar su Erasmus. "Glasgow es una ciudad increíble donde siempre hay cosas que hacer y nunca te aburres. Me encanta como es la gente aquí, aunque suene raro, los escoceses me recuerdan mucho a los españoles, son muy abiertos y amables. Además, las universidades tienen muy buenas instalaciones".

4. Mánchester: En cuarta posición, se encuentra Mánchester, una ciudad conocida mundialmente por el fútbol. Marcos, un estudiante de Enfermería de la Universidad de Málaga, visitó la ciudad cuando era pequeño y decidió volver a finalizar sus estudios allí. "Mánchester ofrece muchas posibilidades y tiene diversas actividades para hacer sin estar tan saturada como Londres. Al mismo tiempo, es una ciudad de considerado prestigio y reconocimiento internacional por lo que decidí regresar y completar un año de mis estudios aquí para vivir la experiencia como residente y estudiante, y no como turista".

5. Edimburgo: La capital de Escocia es famosa por su ambiente multicultural y universitario. Alejandro, estudiante de Turismo en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, decidió estudiar su último año de universidad en Edimburgo. "Después de considerar varias opciones, me decanté por esta maravillosa ciudad. No he parado ni un solo momento, he conocido gente de todas partes del mundo y estoy mejorando mi inglés. ¡Está siendo una experiencia tan increíble que ni siquiera me quejo del clima!".

Como podemos ver, una de las mayores preocupaciones que tienen los estudiantes españoles es, sin lugar a dudas, aprender inglés. Este idioma abre muchas puertas a la hora de comenzar la vida laboral y es por eso que la mayoría de los estudiantes, eligen destinos de habla inglesa para mejorar su nivel.