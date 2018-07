Por fin, acabé la universidad, verano de relax, pero ¿qué hago a la vuelta de vacaciones?

Todos hemos experimentado esa sensación, cuando finalmente, terminamos la Universidad, una mezcla de euforia por comerse el mundo y de incertidumbre por resolver la duda ¿y ahora qué? Posiblemente, sea una de las situaciones más difíciles a las que se enfrenta un joven. Ya se tiene cierta edad y se han finalizado los estudios ¿qué camino seguir? Posibilidades hay varias y bastante diferentes entre sí, ¿cuál será la acertada?

Las principales posibilidades del abanico que hay, aunque existan otras, pueden ser:

- Buscar trabajo. Seguramente sea de todas las posibilidades, la más elegida por los estudiantes. Tanto en forma de prácticas como con un contrato laboral, la gran mayoría de los recién graduados o licenciados es el camino que escogen. En muchos casos, lo compaginan con seguir formándose.

- Continuar la formación con otra carrera que complemente a la que acaban de terminar.

- Seguir estudiando con un postgrado que perfeccione la formación recibida en la universidad. Es la opción más popular, y en mi opinión, la más acertada, la competencia es muy dura, los perfiles cada vez están mejor preparados, tienen que buscar ese plus que les destaque de otros compañeros. Considero imprescindible formarse en aquellas materias que todo profesional debe conocer y que en la Universidad no se da, o han pasado por ella, sin profundizar, por ejemplo, con las temáticas digitales, imprescindible tener ese conocimiento.

- Preparar oposiciones al Estado que garanticen el futuro laboral. Hay oposiciones para diferentes sectores. Es importante enterarse antes de si están convocadas o hay altas posibilidades de que las convoquen en un futuro próximo (menos de 2 años).

- Salir del país de residencia para aprender nuevos idiomas. Los idiomas, imprescindible en el mundo laboral en el que vivimos, en el que las relaciones internacionales entre cualquier tipo de empresa están a la orden del día, además de la movilidad de los trabajadores. Buena opción para conocer otras culturas de trabajo, mientras aprendes un idioma.

- Emprender. Es la opción valorada por aquellos alumnos que, incluso antes de haber finalizado los estudios universitarios, tienen claro que quieren poner en marcha la idea que tienen en su cabeza. Algunos de ellos también comienzan a colaborar o a hacerse cargo de los negocios familiares.

- Realizar un voluntariado. Es otra de las opciones que algunos estudiantes escogen para llenar ese "vacío" que queda al finalizar y mientras valoran otras opciones. Yo le llamo, "tiempo de descubrirse", necesario a veces cuando no se tenga claro que hacer, más vale dedicar unos meses a decidir qué hacer que perder años por una mala decisión tomada rápidamente.

- Ninis (ni estudia ni trabaja). Esperemos que cada vez sean menos, ya que en muchos de los casos no se debe a un acomodamiento de la persona, sino a situaciones que le atañen de forma directa, pero a las que no puede poner solución.

Mi recomendación es que, una vez finalizados los estudios universitarios, te tomes un tiempo (si te lo marcas antes, mejor -un mes, tres meses, depende-), hagas aquellas cosas que te gustan y a las que no has podido dedicar tiempo (viajar, leer, descansar, ver tus series favoritas, etc.) y veas cuál de todas las posibilidades es la que más te puede complementar en los diferentes aspectos (por ejemplo, la situación cambia si tus padres te ayudan a financiar una nueva formación a que no lo hagan). Mientras que te decides por la opción que más crees te va a beneficiar, yo me dedicaría a investigar empresas que tengan que ver con lo que has estudiado (o vas a seguir estudiando), y acudir a las entrevistas de trabajo para las que te llamen. Si estás buscando trabajo no te va a quedar más remedio que echar currículums, pero si no es el caso, te va a ayudar a desarrollar ciertas actitudes y experiencia para cuando tengas que hacerlo (puedes poner en prácticas técnicas de relajación, habilidades comunicativas, puede que pruebas para saber cómo te desenvuelves en equipo...).

Te deseo mucha suerte, tanto en la elección que escojas como en el futuro profesional que vayas a tener, y sobre todo tómate el tiempo que necesites, ya que esa decisión, marcará el resto de tu vida y por encima de todo, se valiente y ponle mucha pasión a lo que decidas hacer.

Elaborado por: Anabel Conesa Zamora, directora de Recursos Humanos de Spain Business School