Pedro Duque asegura que la escuela pública es una prioridad pero defiende la libertad de quien quiera ir a la privada

Europa Press Madrid

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado que la educación pública es una "prioridad absoluta de todos los gobiernos", pero ha defendido "la libertad de la gente que quiera llevar a los niños a un colegio privado".

"Tiene que existir también ese sistema", ha dicho Duque este martes en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE recogida por Europa Press, en respuesta a las críticas surgidas ante las palabras pronunciadas el pasado 26 de abril, antes de entrar a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tras recibir un premio de la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), cuando animó a la escuela privada a "seguir corriendo delante de la escuela pública".

"Lógicamente estás delante de gente que tiene un negocio y para que la escuela privada siga existiendo tiene que tratar de ofrecer más, es como una verdad de perogrullo. Estamos siempre mejorando la escuela pública, que es lo básico, lo necesario, lo que he defendido durante décadas y sigo igual, y la gente que tiene un negocio de educación tiene que ofrecer más, era la idea", ha explicado Duque.

El ministro también ha precisado por qué sus hijos estudian en colegios privados, como desveló durante su discurso en abril en la fiesta de ACADE. "Cuando estás trabajando en una organización internacional y los niños están de un país a otro es bastante normal que traten de ponerlos en un sistema educativo que sea común, y desgraciadamente no existen las escuelas españolas en el extranjero, si no, no habría habido ningún problema. Sólo existen las escuelas alemana, británica y francesa. Mis hijos iban uno a la alemana, los otros a la británica, y cuando estuvimos un par de años en España, pues tuvieron que ir a un colegio que se adaptase a ese sistema y nada más", ha afirmado.

"La educación pública es cada vez mejor en España y desde luego es la prioridad más alta que podemos tener prácticamente en el país", ha sentenciado Duque, al que dirigentes de Unidos Podemos han pedido que rectifique sus declaraciones sobre la escuela privada.

CRÍTICAS DE PODEMOS

De hecho, la formación morada tiene previsto registrar este martes 3 de julio en el Congreso una petición de comparecencia de Duque en el Congreso así como una pregunta sobre este asunto.

También en el Senado, el senador de Compromis Carles Mulet ha registrado una pregunta escrita en la que pregunta al Gobierno si comparte las afirmaciones del ministro en aquella intervención y si tiene previsto matizar sus palabras o desautorizar al ministro.

La intervención de Duque en aquel acto, donde fue premiado junto a otras personalidades como la nadadora Teresa Perales, el 'chef' Ferrán Adriá y la científica María Blasco, se prolongó durante más de cuatro minutos, y en ella también defendió que la "excelencia educativa" sea "accesible a todos los niños".

"Nunca se sabe de dónde van a salir los grandes genios. Lo más importante de todo es tener la educación de mayor excelencia posible y que llegue a absolutamente todos los niños, porque la distribución de posibles genios en la sociedad es absolutamente igual entre los de un nivel económico y otro", argumentaba Duque en el discurso al que alude Podemos.

Del mismo modo, el ahora ministro de Ciencia señaló que la educación privada "siempre va corriendo por delante intentando ofrecer una excelencia mayor que la proporciona la educación pública", de la que destacó su nivel. "Cada vez es mayor por el esfuerzo que estamos haciendo", dijo Duque sobre la excelencia de la educación pública.