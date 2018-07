Robots en el aula: ¿oportunidad o amenaza?

La robótica, lejos de ser un potencial sustituto de los profesores en las aulas, puede ayudar al desarrollo humano en muchos sentidos.

La llegada de los robots a las aulas comenzó hace muchos años, pero a los educadores no nos ha preocupado en exceso hasta la llegada de conceptos como la Singularidad, término acuñado por Ray Kurzweil, y, el auge de las películas con escenarios distópicos en los que los robots se rebelan contra los humanos.

La Singularidad tecnológica será aquel momento del tiempo en el que una máquina se convierta en el ser más inteligente sobre la Tierra. ¿Esto debería preocuparnos? Teniendo en cuenta que, desde que nos convertimos en el ser más inteligente del planeta, ningún otro Ser nos ha desbancado, no. Pero, si pensamos en lo que hacemos con otros animales menos inteligentes (delfines, primates, elefantes, ballenas, etc.) podemos encontrar motivos para una cierta preocupación. ¿Qué pensarán que es lo mejor para nosotros? ¿Ser sus mascotas? ¿Vivir en zoológicos?...

Cuándo se producirá es una incógnita. Pero es bastante probable que el momento llegue, se cumplan o no durante más años las leyes de Moore y Metcalfe.

En todo caso, recordemos que un robot no es más que un sistema electromecánico controlado por una computadora. Estos sistemas nos han acompañado en nuestras vidas durante mucho tiempo y, ya sean antropomorfos o no, siempre ha sido para bien.

La incursión de la robótica en las aulas como "asignatura" tal vez no haya producido los espectaculares resultados que todos esperábamos pero, tal vez en un plazo más largo, los beneficios de esta decisión sean visibles a simple vista.

La robótica, lejos de ser un potencial sustituto de los profesores en las aulas, puede ayudar al desarrollo humano en muchos sentidos. ¿Aporta valor que un robot imparta una clase en el sentido tradicional del término? -todos los alumnos miran y el robot habla- o, por el contrario, ¿es mejor que quien sea, un robot con forma de profesor o un profesor humano, me enseñe cómo funciona un robot? Dicho de otro modo, todos con independencia de nuestra profesión, necesitamos entender conceptos de ingeniería, electrónica, programación, mecánica, etc

Los robots han ido ocupándose, cada vez más, de las tareas repetitivas, de corta duración y de baja cualificación. Si una profesión tan importante como la de fomentar el aprendizaje de los otros es lo suficientemente repetitiva, de corta duración y requiere poco esfuerzo intelectual como para que un robot la realice, el problema entonces no está en los robots, sino en qué estamos haciendo (y cómo) en los colegios y universidades.

Automatizar con robots u otros sistemas las tareas que no aportan valor (leer una lección) para dedicar el valioso tiempo de un profesor a transmitir experiencias y ofrecer apoyo para que quienes le escuchan aprendan a resolver problemas reales puede ser un escenario alternativo favorable.

Definitivamente, el sistema "educativo" va a transformarse con esta espiral de automatización creciente, lo cual puede no resultar tan malo, si finalmente acaba por convertirse en lo que realmente debería ser, un sistema en el que la gente aprenda, de forma personalizada y duradera, durante toda su vida. No sólo hasta los 20 o 25 años ya que, probablemente, lo que hemos hecho hoy en nuestro trabajo, sea el que sea, no hacía falta hacerlo hace diez años y, lo que debería alertarnos más: probablemente tampoco hará falta que lo haga nadie dentro de diez años.

Elaborado por: Luis González Lorenzo.Team Leader en PrimeX by FUE