María Escudero, Premio FPdGi de Investigación, reclama un gran pacto por la ciencia en España

La ingeniera química María Escudero, Premio FPdGI de Investigación Científica 2018, ha reclamado este jueves más inversión en ciencia y un "gran pacto por la ciencia" como base del desarrollo de España.

En su discurso en nombre de los galardonados con los Premios FPdGi 2018 ante los Reyes y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, Escudero ha asegurado que la ciencia es "progreso, bienestar, cultura y futuro", pero también sostenibilidad, y ha enfatizado el deseo de los premiados en construir un mundo mejor.

"Tenemos el conocimiento y la herramientas. Necesitamos que nos escuchen para que la sociedad tome conciencia", ha subrayado la científica, distinguida por su trabajo en el desarrollo de catalizadores electroquímicos basados en nanopartículas metálicas con la finalidad de sustituir metales nobles.

Ha afirmado que como científica agradece a las "mujeres de todos los tiempos que abrieron ámbitos" y que la inspiraron, así como a todas aquellas personas que han ayudado a los galardonados en su carrera, desde familiares, amigos, maestros y compañeros de trabajo.

Exaequo con Escudero en el Premio FpdGi de Investigación Científica lo ha recibido Guillermo Mínguez, por su trabajo en el diseño de tamices moleculares híbridos, y el de Entidad ha recaído en Article 1, asociación francesa que trabaja en favor de los jóvenes.

Aránzazu Martínez ha sido reconocida con el Premio FPdGi Social, por su proyecto de ONG tipo start-up "It Will Be"; el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez, el de Empresa, por su trayectoria que se centra en la actualidad en desarrollar un sistema de propulsión para el transporte marítimo usando el viento.

En el apartado de Artes y Letras han recibido la distinción 'ex aequo' el violonchelista Pablo Ferrández -que no ha podido asistir a la ceremonia al tener un concierto en Jerusalén- y la cantante Soleá Morente, que, desde las raíces, ha evolucionado hacia nuevos estilos musicales.

Previamente han mantenido un diálogo tres premiados en ediciones anteriores: Miriam Reyes (Premio FPdGi Social 2017), Auxiliadora Toledano (Premio FPdGi Artes y Letras 2013) y Borja Ibáñez (Premio FpdGi Investigación Científica 2010), moderados por el humorista Juan Carlos Ortega, que ha destacado que cada una de sus historias son "como cuentos".

Reyes estaba terminando la carrera de Arquitectura pero empezó a crear cuentos visuales, con pictogramas, cuando diagnosticaron de autismo a su primo de dos años, y actualmente sus cuentos llegan gratuitamente a un millón de niños: "Con el impulso del premio nos vinimos arriba, y en colaboración con una escuela en Cadiz hemos creado la primera escuela visual".

La premiada por su iniciativa social ha lamentado que "se están perdiendo generaciones de niños que no tienen las herramientas necesarias para desarrollar su potencial", y ha reivindicado el derecho a la educación en igualdad de condiciones.