El modelo alemán de FP Dual: la receta para acabar con el desempleo juvenil

Noelia García Madrid

La formación profesional alemana se considera en todo el mundo como un modelo de éxito. Los aprendices adquieren habilidades prácticas en la empresa y conocimientos teóricos paralelos en una escuela vocacional. La duración de los itinerarios duales es de dos a 3,5 años dependiendo de la profesión, siendo la más común tres años.

Los futuros aprendices buscan su plaza entre las empresas existentes entre los diferentes Estados federados. Es el mismo proceso como si se buscara un puesto de trabajo. La peculiaridad del sistema es que estos jóvenes deben estar en posesión de ese puesto de aprendiz para después acudir al centro de estudios y matricularse. De esta manera se asegura un perfecto encaje entre el número de aprendices a formar y la demanda real del mercado laboral.

Los expertos coinciden en que los modelos duales deberían ser una piedra angular de los sistemas de FP en toda Europa para reducir el desempleo juvenil. Se trata de un win-win para todos, las empresas y los alumnos. La FP Dual es una oportunidad para crear una "cantera" de futuros empleados cualificados. Los alumnos pueden aprender y trabajar con los sistemas más modernos del mercado y unas buenas oportunidades de trabajar en la profesión.

Las empresas alemanas respaldan la formación dual e incluso pagan una asignación de capacitación. El 20% de las empresas alemanas participa en este modelo, eso significa que unas 428.000 empresas acogen a 500.000 aprendices en todo Alemania. Estas compañías invierten una media de 18.000 euros por aprendiz al año, donde el 61% de esta cantidad va dirigido a retribuciones por inversión de formación. En total, el gasto neto de la empresa es de 7.700 millones para la FP.

Empresas como Bertelsmann, grupo internacional de medios más grande del mundo con sede en Gütersloh, cuentan con una escuela de formación donde todos los jóvenes que han querido quedarse en el grupo se les han dado una oportunidad. De hecho, el 75% de los que hace una formación dual ha terminado trabajando para esta multinacional.

Klaus Röttger, profesor y tutor en la Escuela Bertelsmann, indica que "existe una gran competición entre las empresas para captar el mejor talento". De hecho, en su empresa, los alumnos que se quedan y quieren seguir formándose se les ayuda a nivel económico. "Contamos con un programa de seguimiento con el objetivo de que esos jóvenes vuelvan a nuestra empresa tras su paso por la universidad. Mantenemos el contacto para después contar con ellos en un futuro", añade Röttger.

En Beckhoff, conocida desde hace más de 30 años por su tecnología de control basada en PC de extraordinario rendimiento, también apoyan a sus futuros trabajadores para que puedan compatibilizar su trabajo con sus estudios universitarios o de doctorado.

Claas, la empresa con sede en la ciudad westfálica de Harsewinkel, es el líder europeo en cosechadoras, recibe más de 300 candidaturas para solo 35 plazas en la empresa. Pero no solo las grandes empresas que exportan sus productos a nivel internacional captan estudiantes. Empresas de menos de 40 personas también tienen gran público. Poggengerd Gmbhes un negocio familiar con un alto grado de innovación en el ámbito de las piezas de alta precisión, sobre todo, para máquinas médicas. De una empresa pequeña con menos de 10 personas han pasado a tener 4 millones de euros de facturación.

Su presidente, Peter Poggengerd, asegura que les cuesta encontrar aprendices porque "la gente no quiere trabajar aquí por una cuestión de estatus y de no querer mancharse las manos". "Para nosotros la FP es muy positiva porque si no, no conseguiría candidatos cualificados", añade. Él mismo y su hijo han realizado una FP Dual. Peter, tras realizar su formación en Mecánica, fundó en 1972 la empresa y después consiguió el título de Meister –un título gremial en alemán con el que se puede tutorizar a aprendices– para formar a otros. En su empresa, él demuestra que se puede liderar con tan solo una FP Dual. Además, los salarios que ofrece a los aprendices nada más terminar su formación serían muy envidiados en España. Tras dos años de aprendizaje, pueden obtener entre 2.800 y 3.000 euros al mes.

A pesar de la buena acogida, la formación profesional todavía está muy por debajo de su potencial en muchos países. Para permitir una inserción en el mundo laboral de este modelo, se necesita una interacción de los diversos interlocutores sociales, planes de formación adaptables y desarrollos macroeconómicos que estimulen el mercado de trabajo.

La economía continuará necesitando trabajadores cualificados, y aquellos que puedan adaptar sus habilidades a los cambios en la tecnología y el mundo del trabajo serán los que estén en el epicentro del mercado laboral.

El desempleo juvenil en Alemania, en Austria y en Suiza es más bajo que en cualquier otro lugar, mientras que España tiene una de las mayores de Europa

El desempleo juvenil en Alemania, en Austria y en Suiza es más bajo que en cualquier otro lugar. Las estadísticas muestran el número de jóvenes desempleados (de 15 a menos de 25 años) fue de 195.038 desempleados en Alemania en mayo. La tasa es del 6,7% de los menores de 25 años están desempleados. En comparación con España, la tasa de desempleo de nuestros jóvenes es del 36,3% (más de 515.200 menores de 25 años), una de las mayores de Europa.

No obstante, para reemplazar la gran cantidad de profesionales que se jubilan en los próximos 15 a 20 años, la proporción actual de aprendices en los empleos en todas las provincias es muy baja.

Una tendencia que surge entre los jóvenes que terminar su Ausbildung, como se dice en alemán, es que tras acabar su FP van a la universidad. De hecho, los padres recomiendan a sus hijos que pasen por una FP previamente.

Las ofertas de las empresas se publican y en la misma tarde se pueden cubrir las plazas porque hay lista de espera de alumnos interesados en trabajar en esas empresas.

El primer año de los salarios de los jóvenes que están trabajando en las empresas donde hacen las prácticas asciende a 850 euros y el segundo año a 890 euros. A continuación, el contrato parcial que se les ofrece en su tercer año, les proporciona un salario de 1.300 euros. En el cuarto año, el salario asciende a 1.400 euros.

Hoy hay campañas de imagen en la industria artesanal, y muchas compañías, a modo individual, también hacen publicidad para conseguir aprendices.

Los adolescentes con antecedentes migratorios manejan la transición a la educación dual con mucha menos frecuencia que sus pares sin antecedentes migratorios. Para apoyar a estos jóvenes, las empresas les ofrecen formación adicional y aprendizaje con el idioma. Aun así, en el sistema dual muchas empresas temen las barreras del idioma o las diferencias culturales y se quejan de que la falta de solicitudes son los principales obstáculos para contratar a jóvenes con antecedentes migratorios como aprendices.

Muchos refugiados también se han dado cuenta de que con la formación dual en el futuro tienen muchas más oportunidades que con el empleo a corto plazo. La mayoría de los aprendices de los países que reciben asilo son afganos y sirios. De lejos, siguen los iraquíes, los eritreos y los iraníes. Muchos refugiados también optan por un trabajo debido a las obligaciones financieras con los miembros de la familia en su país de origen.

Algunas compañías como Beckhoff o Mohn Media apuestan por reducir la brecha de género de los aprendices en sus fábricas. Tradicionalmente, los oficios técnicos han estado protagonizados por hombres, sin embargo cuentan con programas de fomento de mujeres en este tipo de profesiones. En el Girl's Day, las alumnas adquieren conocimientos sobre ocupaciones de aprendices y programas de estudio en los que las mujeres jóvenes rara vez están representadas. El Girl's Day desea reforzar la importancia de las asignaturas Stem (matemáticas, ciencias de la computación, ciencias naturales y tecnología) en la elección de carrera de niñas y mujeres jóvenes.

Este año, Beckhoff ofrece a los entusiastas de la informática y la programación la oportunidad de conocer el mundo de la tecnología de control basada en PC de Beckhoff de primera mano. Ya no solo los aprendices de la propia empresa pueden disfrutar de su innovación. Beckhoff Summer School, del 9 al 13 de julio de 2018 y del 27 al 31 de agosto de 2018, ofrece cursos de programación (Bürs y Greinbach). Además de los conceptos básicos de control y tecnología digital, los participantes aprenden a crear lógica de control en los lenguajes de programación de IEC-61131-3. El conocimiento obtenido durante el curso puede ser utilizado por los estudiantes en su tesis o adjuntando el certificado de capacitación a su próxima solicitud. La participación es gratuita y el número de participantes es limitado.

Los expertos creen que los jóvenes deberían optar por un camino de formación que permita el aprendizaje permanente. Estudiar es una buena opción para esto, que se refleja en salarios más altos y menor desempleo. Los consejeros delegados de muchas compañías de prestigio proceden de este modelo.

La matriculación en FP Dual en el curso 2016-2017 alcanzó los 24.000 alumnos en España. Esta cifra se ha multiplicado por cinco desde el curso 2012-2013, ya se imparte en casi 650 centros educativos y participan 10.000 empresas. Son números relevantes, pero aún se encuentran a años luz de los niveles de Alemania.

Algunas de las políticas que España ha introducido para reducir los desequilibrios en las competencias, sobre todo en el ámbito de la formación, son la introducción de este modelo que ofrece a las empresas mayor flexibilidad para poder determinar la oferta de competencias.