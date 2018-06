España, el quinto país del mundo con mayor número de escuelas internacionales

El apetito del mundo por la educación internacional está creciendo exponencialmente. Desde el año 2000, el número de escuelas internacionales ha incrementado en un 255% y los alumnos que estudian en estos centros en un asombroso 406%. Si se realiza una comparación global, China es el país con un mayo número de centros educativos, con 806, pero en Europa, España lidera el camino con el mayor número de escuelas internacionales -370- ocupando el quinto lugar dentro del top 10 mundial (ISC Research, noviembre 2017).

Uno de los cambios más significativos en el panorama de la educación internacional en España desde la última década ha sido la apuesta por la educación en inglés. En 2004 el inglés se ha convertido en una asignatura obligatoria en las escuelas españolas desde los primeros cursos, siendo este país uno de los pocos donde se da este caso. El crecimiento de las escuelas internacionales en el país refleja la apuesta por reforzar el inglés así como la importancia de este idioma en el escenario mundial. Esta expansión ha sido impulsada en gran medida tanto por los padres que están dispuesto a asumir los costes de una educación privada para sus hijos, como por los inversores que mueven su capital viendo oportunidades en el sector educativo. Algo que ha promovido la expansión de las escuelas así como la construcción de otras nuevas para satisfacer la demanda.

Actualmente, alrededor del 30% de los padres españoles inscriben a sus hijos en escuelas de pago, incluyendo aquellos centros concertados financiados con fondos públicos, principalmente aunque no de manera exclusiva, escuelas católicas, escuelas privadas bilingües, escuelas británicas y escuelas internacionales.

Cambridge Assessment International Education, como parte de la Universidad de Cambridge y como proveedor de educación y exámenes, trabaja con 135 centros educativos en España ofreciendo versiones internacionales de los títulos del Reino Unido, incluyendo IGCSE e International AS y A Levels. Aunque se trata de una compañía que en España ha colaborado con escuelas británicas e internacionales durante más de 30 años, también se ha expandido hacia las escuelas bilingües españolas. Éstas últimas encuentran en Cambridge Assessment International Education una oportunidad para que sus alumnos estudien parte de sus asignaturas en inglés para, en un futuro, poder trabajar y/o estudiar fuera de las fronteras españolas. Por ejemplo, en 2012 4,2 millones de estudiantes de todo el mundo cursaron sus estudios superiores en el extranjero y se estima que para 2025 la cifra alcance los 8 millones.

Nick Mazur, Senior Manager para Europa de Cambridge International, declara "en España la mayoría de los alumnos españoles que se forman bajo las bases de Cambridge International estudian nuestros planes de estudios y se examinan en inglés. Gracias al incondicional apoyo de algunas excelentes escuelas y sus equipos de docentes, consiguen resultados excepcionales que les permiten obtener una plaza para seguir estudiando en las principales universidades, tanto en España como en el extranjero".

Pero ¿cuáles son las principales diferencias entre el sistema educativo español y lo que ofrece Cambridge Assessment International Education? Mike Wickham, Director de Secundaria de la Escuela Internacional de Madrid, explica que "El sistema de Cambridge International tiene un enfoque de aprendizaje más práctico, enfatizando el razonamiento y el pensamiento, mientras

que el sistema español está más fundamentado en datos y en hechos, con una evaluación basada principalmente en recuerdo de hecho".

Por otra parte, el director de Secundaria de la Escuela Internacional de Madrid apunta que tanto el sistema español como el británico podrían retroalimentarse de manera que "el sistema educativo español podría incorporar aspectos del sistema británico, como exámenes nacionales y 'el aprendizaje práctico' y el sistema británico podría aprender del enfoque español en educación, donde se concede importancia a las asignaturas de humanidades, como la filosofía y la historia del arte".

"La otra diferencia es que a los 18 años, los estudiantes finalizan el bachillerato en el sistema español y el A Levels en el sistema Cambridge International para acceder a la enseñanza universitaria. Los estudiantes que han estudiado bajo el sistema británico generalmente toman 3 o 4 asignaturas del A Level y, mediante el sistema de equivalencia establecido por la UNED, convalidan los resultados al sistema de puntos que se utiliza en España para acceder a la universidad" explica Wickham.

Como ejemplo, la estudiante de medicina Cristina Calvo Sparks completó tanto el bachillerato como Cambridge International A Levels, experimentando lo mejor de ambos mundos y afirma "el sistema español promueve la organización y la proactividad, mientras que Cambridge International es más interactivo y práctico".

"El bachillerato me ha dado un sólido conocimiento de las tres ciencias, algo que resulta imprescindible para los estudios universitarios que estoy cursando. Sin embargo, estudiar para un nivel de AS en Biología me ha reportado grandes beneficios ya que he podido aprender en profundidad aspectos de la biología que de otra manera no habría podido reforzar. Además, la mayoría de los libros de texto médicos y artículos científicos están escritos en inglés y ahora puedo lidiar con ellos fácilmente ya que he aprendido una gran variedad de vocabulario en mis calificaciones de Cambridge. El valor de las habilidades que he adquirido en ambos sistemas es incalculable para mi", añade esta estudiante.

Elaborado por Nick Mazur, Senior Schools Development Manager, Western Europe at Cambridge Assessment International Education