Se ha aprobado un nuevo modelo de estudio europeo EDU para Medicina

Formación práctica intensiva en hospitales universitarios regionales combinada con modelos de aprendizaje digitales - Hoy comienzan las solicitudes para los estudiantes de Alemania

"El nuevo modelo de estudio EDU ofrece a los jóvenes la mejor formación posible en Medicina. De esta forma, EDU interviene a favor de un sistema sanitario global justo y sostenible". (Prof. Dr. Andreas Hoeft, European Society of Anesthesiology, miembro del Board of Directors y presidente del Scientific Committee)

En una ceremonia, Evarist Bartolo, Ministro de Educación y Empleo de la República de Malta, ha concedido hoy a Digital Education Holdings Ltd. (DEH) la habilitación como Institución de Educación Superior. Asimismo, el "Bachelor of Medicine" de DEH ha sido acreditado por la National Commission for Further and Higher Education dentro del Marco Europeo de Cualificaciones. Así, comienza el periodo de solicitud para los estudios de Medicina en EDU, la plataforma académica de DEH. Los primeros estudiantes comenzarán sus estudios en Medicina en noviembre del presente año.

EDU combina modernas técnicas didácticas digitales con una formación práctica intensiva en hospitales universitarios. El programa académico de Medicina consta de un grado de tres años y, a continuación, un máster de dos años en Medicina Humana con un total de aproximadamente 5500 horas de enseñanza teórica y formación clínica práctica. El programa académico está certificado con un mínimo de 300 ECTS y cumple los requisitos europeos.

El contenido teórico del curso se facilitará a través de una plataforma de aprendizaje virtual. En dicha plataforma, los estudiantes trabajarán de forma colaborativa por grupos en torno a tareas con complejidad progresiva y recibirán feedback de forma individual de los profesores de la institución. Los fundamentos teóricos adquiridos se profundizarán y se aplicarán posteriormente en los hospitales universitarios, donde trabajarán en pequeños grupos. Actualmente, los hospitales universitarios de EDU se encuentran en Alemania, en las ciudades de Berlín, Erfurt, Krefeld, Oberhausen y Wiesbaden. Próximamente, dispondremos de hospitales en otros países miembros de la UE y de África. El primer socio clínico del "Bachelor of Medicine" es el Helios Kliniken GmbH, uno de los principales proveedores de atención hospitalaria y extrahospitalaria de Europa.

"Estamos convencidos de que la combinación de enseñanza digital moderna con formación práctica intensiva es una aportación con futuro para la creciente demanda de doctores, doctoras y personal médico cualificado en Europa", afirma el Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann, Chief Medical Officer de Helios Kliniken GmbH.