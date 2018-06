Los expertos coinciden en la importancia de la formación para afrontar los retos del futuro laboral

La III Semana Atlántica del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), ha dado comienzo hoy con una jornada dedicada al futuro del trabajo. En una mesa redonda que ha moderado el columnista de El Mundo, John Müller, el presidente de la Cámara de Comercio EE.UU.-España, Jaime Malet; el exsecretario general del Tesoro y Política Financiera Fernando Navarrete y el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, han dialogado sobre el empleo de las próximas generaciones, han coincidido en la importancia de la formación para adaptarse a los cambios y han respondido a la pregunta del moderador sobre por qué van a pagar a los trabajadores del futuro.

En este sentido, Malet ha asegurado que en un mundo en constante cambio en el que "hay que recoger información, acumularla, analizarla, tomar decisiones e impulsar la información a otros lugares, las máquinas nos superan y, por tanto, nos van a ir sustituyendo cada vez más". Este proceso, ha subrayado, "nos llevará a una acumulación de mucho poder en pocas manos, las de los dueños de las máquinas y esto, inevitablemente, obligará a repartir la riqueza entre la población".

Por su parte, Guy Ryder, se ha negado abandonar la idea del pleno empleo argumentando que "el determinismo tecnológico es una trampa" y que, frente a la parálisis, frente a la opción de conformarnos con este futuro poco esperanzador "no tenemos que resignarnos y debemos decidir lo que queremos". "La guerra comercial que nos amenaza –ha explicado- es la consecuencia del contrato social que está roto y que nosotros tenemos que recomponer". En esta línea, ha subrayado, la población no es lo que diferencia la cuarta de la primera revolución industrial, sino la democracia. "En la primera, la gente no podía decidir, ahora sí".

Finalmente, el economista Fernando Navarrete, ha centrado su intervención en las nuevas carreras laborales y en lo que las diferencia de las que conocemos. Serán más discontinuas, correrán el riesgo de quedar obsoletas y acarrearán inevitablemente una dosis de incertidumbre. Ante este escenario en el que surgen nuevos riesgos "hay que repensar los seguros de protección social para que la sensación de estar excluidos no vaya a más". "Todo lo que sean sistemas con coberturas uniformes y estandarizadas están condenados al fracaso", ha asegurado. Asimismo, ha opinado, que desde el punto de vista político hay que plantearse cómo reformar la protección dl bienestar público y privado y, en este punto, el sistema financiero tiene mucho que decir: tiene que ser más accesible y con prestaciones de calidad", ha concluido.

Previamente, el cofundador y presidente de The Future Society, Harvard University, Nicolas Miailhe, ha pronunciado la conferencia inaugural titulada 'La Nueva Frontera Tecnológica y sus Consecuencias para la Sociedad y el Gobierno' en la que ha hablado sobre inteligencia artificial y ha asegurado que la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos pasa por lograr la interconexión entre magnitud, velocidad y capacidad de reacción.