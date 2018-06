Becas IED Design Talent para Diseño de Producto, Fotografía, Ilustración, Aplicaciones Web

El IED Madrid lanza la ?I Convocatoria de las becas IED Design Talent ?con el objetivo de dar la oportunidad de acceder a las titulaciones sujetas a las becas a aquellos jóvenes que muestren tener un talento creativo especial y un claro potencial para los estudios de diseño que ofrece el IED Madrid.

Las ?becas IED Design Talent consisten en una atractiva ayuda económica en la que el IED Madrid asume una gran parte de las matrículas de los candidatos para permitir que jóvenes con talento puedan alcanzar sus objetivos formativos. Con estas becas se promueve el talento creativo en el aula y la excelencia académica. En este concurso de becas podrá participar cualquier persona mayor de 17 años, y el plazo máximo para entregar la documentación es el 8 de julio.

Estas becas están orientadas a impulsar el talento y la creatividad ofreciendo una oportunidad a alumnos de las titulaciones de:

- Título Superior en Diseño de Producto

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía

- Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

- Foundation Course in Graphic Design and Illustration

Se establecen dos becas por cada curso:

1. Primer ganador: el 70? % sobre la tasa del curso (no se aplica sobre la reserva de plaza)

2. Segundo ganador: el ?50% sobre la tasa del curso (no se aplica sobre la reserva de plaza).

Un jurado formado por expertos de cada área será el encargado de valorar los trabajos en función de su originalidad, calidad y presentación.

Los títulos ofertados son programas de alto nivel ligados a la realidad del mundo laboral, siempre actualizados e impartidos por profesionales en activo y en colaboración con empresas e instituciones a través de proyectos reales.

La participación se hace a través de este link, donde se encontrarán también las instrucciones y bases legales.