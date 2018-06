ESIC lanza el nuevo Bachelor´s degree in marketing

La Escuela, que aspira a impulsar la transformación de sus alumnos para que se desenvuelvan con éxito en su vida profesional de una forma responsable y sean actores de cambio en las empresas y en la sociedad, impartirá en Madrid a partir del próximo mes de septiembre el nuevo Bachelor's Degree in Marketing.

Se trata de un grado oficial de cuatro años de duración con un alto reconocimiento empresarial que permitirá a los alumnos adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para definir las líneas estratégicas de marketing y las políticas comerciales y estratégicas de una empresa global y multicultural.

Para garantizar la capacidad directiva y personal de los alumnos del nuevo Bachelor's Degree in Marketing y estén preparados para actuar en un entorno competitivo, el nuevo grado tiene entre sus objetivos el transmitir un sólido conocimiento de las distintas organizaciones en las que se vertebra la vida social, política y económica de nuestra sociedad; el estudio de los cambios producidos en el mercado en el que operan; el desarrollo de conocimientos y habilidades empresariales que capaciten a los alumnos a ocupar puestos de responsabilidad en las empresas internacionales, y finalmente, la promoción de los valores humanos, éticos y de responsabilidad social.

A lo largo de los cuatro cursos del nuevo Bachelor's Degree in Marketing, los alumnos recibirán progresivamente conocimientos teórico-prácticos, dinámicas de grupos y otras simulaciones en laboratorios correspondientes y en aulas dotadas de la tecnología necesaria.

Así mismo, en aras de favorecer la integración del alumno en la actividad profesional, los estudiantes del nuevo grado en inglés recibirán formación de acuerdo a las exigencias del mercado, haciendo que se encuentren en contacto permanente con el mundo laboral, por medio de prácticas profesionales en empresas e instituciones públicas, mediante encuentros, jornadas, conferencias, y sesiones de trabajo con profesionales del ámbito empresarial, y más específicamente del Marketing.

Además, los alumnos que lo deseen podrán cursar adicionalmente al grado oficial, el Degree in Digital Business, una segunda titulación universitaria única en España impartida también en inglés que tiene como objetivo formar profesionales con un amplio dominio de las prácticas empresariales bajo el prisma de la nueva economía digital. La combinación del Bachelor's Degree in Marketing junto con el Degree in Digital Business, añade valor diferencial por su nivel de especialización y conocimientos en las áreas de Marketing y Comercial.