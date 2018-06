INDRA y UPM crean un Hub de innovación para mejorar la gestión de las Smart Cities

Indra y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han dado un nuevo impulso a la construcción de soluciones de alto contenido innovador para mejorar la gestión de las Smart Cities con la creación de un laboratorio de sistemas ciberfísicos. La iniciativa es fruto del programa europeo de I+D Smart Cyber Physical Systems Engineering (CPSE) Labs, que ha tenido como fin la puesta en marcha de una red colaborativa de Hubs de innovación en cinco países diferentes para impulsar el desarrollo de sistemas ciberfísicos en áreas como las ciudades inteligentes, robótica, aeronáutica y transporte marítimo.

El Hub español, liderado por Indra y UPM y ubicado en las instalaciones del Campus Sur de esta universidad, ha logrado sus primeros resultados cuantificables con el proyecto iWESLA, un piloto de gestión inteligente del agua que ha conseguido alcanzar ahorros de hasta un 40% en el consumo. Para ello, se ha utilizado Minsait IoT Sofia2 de Indra como plataforma de integración entre los sensores inteligentes de agua desarrollados por A-Cing y el algoritmo desagregador de consumos desarrollado por Novelty. El experimento ha demostrado cómo el uso de las tecnologías IoT y Big Data puede optimizar el consumo de agua detectando anomalías y actuando en tiempo real.

Por su parte, "Drones, ecall and Cyber Phisical Systems for Public Safety Answering Points 112", desarrollado por Answare Tecnologies junto con CENTIC (Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Región de Murcia), ha utilizado Minsait IoT Sofia 2 para ensayar su uso en el nuevo sistema europeo de llamadas de emergencia, eCall, de obligado cumplimiento desde el pasado mes de abril de 2018.

Este sistema estandarizará en España el uso de Public Safety Answering Points (PSAP 112) e incluirá drones como nueva fuente de información para contextualizar la emergencia. La plataforma de Indra integra datos de eCall, imágenes de drones e información meteorológica y de redes sociales para crear reglas de negocio que permitan agilizar la respuesta. Este proyecto ha sido seleccionado por la Comisión Europea como el mejor de los 23 financiados dentro del programa, debido a su impacto en la sociedad.

Por último, Smart Urbana, otro de los proyectos desarrollados en el Hub, ha permitido ensayar un modelo de gestión de ciudades inteligentes de acuerdo al estándar internacional de Smart Cities definido por la ISO37120 (Desarrollo sostenible de ciudades – Indicadores de servicios y calidad de vida). ASIDEES (Association for Sustainable Innovative Development in Economics) ha aportado su herramienta Smart Monitor, que define un completo cuadro de mando de indicadores de la ciudad y es alimentado gracias a la tecnología de Indra, que facilita la conexión con los distintos dispositivos y sensores de la ciudad. Participan, además, Municipality of Faro (Portugal) Alba Iulia Municipality (Rumanía), City Hall Nasporeni (Moldavia), Municipality of Volvi (Grecia) y el Ayuntamiento de Calviá (España).

Estas tres propuestas fueron seleccionadas entre las 31 recibidas por parte de 46 organizaciones de 10 países distintos, dentro del Hub español, tras un proceso de selección abierto (open calls) en el que expertos internacionales independientes valoraban y seleccionaban los mejores experimentos que serían financiados dentro del proyecto CPSE Labs.

Un Hub abierto a la innovación y la formación

El acceso al Hub está dirigido tanto a estudiantes e investigadores como a empresas. Cuenta con la participación de profesores e investigadores de la UPM y está dotado de la infraestructura hardware y software necesaria para el desarrollo de proyectos que permitan mejorar la gestión de las ciudades inteligentes. Además, Indra aporta sus competencias en la tecnología inteligente del ecosistema Minsait IoT Sofia2 para apoyar y colaborar con los investigadores y entidades que realicen los experimentos.

Adicionalmente, en el marco del Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados de la UPM, se ha impartido formación sobre la Plataforma Minsait IoT Sofia2 a los participantes del ecosistema, que ha sido ensayada con la celebración de un Hackathon para desarrolladores. Profesionales de Indra dieron soporte en este evento a los experimentos y evaluaron y premiaron las mejores soluciones.

El proyecto CPSE Labs, recientemente finalizado, se enmarca dentro del Programa Marco Europeo Horizon 2020 de financiación para la investigación, desarrollo y la innovación, bajo el acuerdo de subvención Nº 644400, y tiene por objetivo facilitar la experimentación de productos y servicios y acelerar la transferencia de tecnología a la industria europea con el objetivo de promover su competitividad. Liderado por Fortiss, como coordinador del consorcio, cuenta con la colaboración de nueve empresas, entre las que se encuentra Indra, y de cinco países miembros, que acogen centros expertos: Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido y España.