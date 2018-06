La Universidad CEU San Pablo, vencedora en la final interuniversitaria "Telepizza Excellence Lab"

La Universidad CEU San Pablo se ha proclamado vencedora en la final interuniversitaria "Telepizza Excellence Lab", gracias a la campaña "#Trapizzeo" que han llevado a cabo los alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Marta Carrillo, Tomás Encio, Andreina Pérez, Irene Ramírez y Pilar Romero. Los ganadores pondrán en marcha su proyecto, trabajando de manera integrada con todo el sistema de "Brand and Communication" con Telepizza y todas sus agencias.

Este proyecto pretende acercar la marca Telepizza a la generación Z (nativos cien por cien digitales), ya que son quienes crean el contenido que quieren consumir. Para ello, los alumnos han utilizado en su propuesta códigos visuales y contenido que estos consumidores demandan, ligados a la nueva tendencia del 'TRAP'. El grupo "#Trapizzeo" ha competido con estudiantes de otros centros universitarios de toda España y Latinoamérica.

Esta final ha contado con un jurado de profesionales de primer nivel: el Chief Digital Officer DDB, David Maján; el CEO de Publicis Media, Fernando Rodriguez; el secretario general de Marcas de Restauración, Juan Ignacio Diaz; la directora de Eventos de Marketing Directo, Sheyla Pérez; el fundador & Chief Strategy Officer de 'Picnic', Alex Pallete; el CEO y fundador de 'El Chupete', Rodrigo Ron; el managing director EMEA of Telepizza, Nacho González Barrajón; el CIO of Telepizza, Emilio Tovar; el partner estratégico de Telepizza, Rubén Turienzo; la VP of People Telepizza, Mar Romero; el EVP Finance, Legal & Systems, Javier Van Engelen; el EVP Industrial & CTO of Telepizza, Manuel Loring; el VP Brand and Communications Telepizza, Miguel Justribó; el vicepresidente ejecutivo de Operations & Marketing Strategy Telepizza, Fernando Frauca; y el CEO y presidente de Telepizza, Pablo Juantegui.