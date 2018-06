La UJI y la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos lanzan una nueva convocatoria para becas de postgrado

La Fundación Balaguer-Gonel Hermanos dota con 15.000 euros a la UJI para la convocatoria de becas dirigidas al estudiantado matriculado en cursos de postgrado (másteres oficiales, másteres propios o cursos de especialización) en la Universitat Jaume I durante el curso 2017/18.

El importe de las becas se destinará a cubrir total o parcialmente el importe de la matrícula, y cubrirá hasta un máximo de 1000 €. Las personas aspirantes tienen que ser naturales o residentes en la provincia de Castellón y tener una titulación superior en la fecha de inicio del curso 2017/18.

No podrán optar a estas becas las personas que hayan acabado un máster y pretendan hacer otro diferente. También quedan excluidas las personas que no hayan aprobado el máster o no se hayan presentado a las pruebas de evaluación.

La documentación puede presentarse hasta el 2 de julio de 2018 en la Fundación General de la Universitat Jaume I.