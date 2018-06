La Universidad de Barcelona, vencedora por segundo año consecutivo del University Challenge de Essity

Andrea Ochoa y Daniela Silva, alumnas de tercer curso del grado de Diseño de la Universidad de Barcelona, han sido las vencedoras del University Challenge 2018 en la categoría de ingeniería, imponiéndose así a 102 equipos de doce países. Esta competición, que llega a la quinta edición, está organizada por Essity y reta a equipos de estudiantes universitarios de toda Europa a desarrollar soluciones innovadoras en el área de la higiene y la salud desde los ámbitos de la ingeniería y el marketing.

Este es el segundo año consecutivo en que la UB resulta galardonada. En esta ocasión, además, la Universidad ha dominado claramente la categoría de ingeniería: no solo ha conseguido alzarse con el primer puesto, sino que ha alcanzado también las dos posiciones finalistas (segunda y tercera), con proyectos de alumnas del mismo curso (Alba Royo, Ariadna Saperes y Marina Subirats, y Miriam Mesa, Clara Alejandre y Claudia Curto, respectivamente). A todo ello se han añadido «tres menciones especiales a nivel local que suponen un éxito difícil de superar y que nos llena de satisfacción», explican desde el Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universidad. Los premios se entregaron ayer en la Facultad de Bellas Artes, en un acto al que acudieron tanto los finalistas como los ganadores, así como representantes de la compañía y profesores de la UB.

«I'm your bodyguard» es el nombre del proyecto desarrollado por las alumnas vencedoras, Andrea Ochoa y Daniela Silva. Se trata de un innovador diseño de envasado para pañuelos, que reduce el grosor del paquete tradicional a la vez que mantiene la facilidad de uso y disminuye el impacto medioambiental del embalaje. Las estudiantes redujeron el tamaño del envase trabando los pañuelos en zigzag, y mantuvieron la facilidad de uso colocándolos dentro de un paquete similar a un sobre. De este modo consiguieron que el paquete ocupara menos espacio y cupiera dentro de los bolsillos. El aspecto ecológico del reto se abordó utilizando una combinación de papel natural Kraft y plástico biodegradable. Actualmente, la mayoría de pañuelos van en paquetes desechables, de plástico no biodegradable, lo cual contribuye a generar varios problemas medioambientales en nuestros océanos. El papel Kraft, sin embargo, es un producto hecho a partir de pulpa de madera, más fuerte y más ecológico con el medio ambiente que el papel normal, ya que no está decolorado (la decoloración reduce el grosor del papel). Los componentes químicos que se usaron en el papel Kraft también pueden reutilizarse, por lo que se reducen residuos en el ciclo de producción.

Serafín Borreguero, director de Recursos Humanos de Essity para España y Portugal, afirma que «gracias a iniciativas como esta podemos aportar valor añadido a nuestros productos y, en última instancia, materializar la visión de la compañía: mejorar la calidad de vida de las personas». Borreguero también resalta la posibilidad que ofrece el certamen de identificar e impulsar el talento joven.

Para las ganadoras, Daniela Silva y Andrea Ochoa, «más que una competición, este proyecto ha sido una oportunidad para conocer los retos reales que afrontan grandes compañías como Essity». El objetivo de las estudiantes fue centrarse desde un principio «en la experiencia del usuario, no solo para proporcionarle un producto funcional y respetuoso con el medio ambiente, sino también para generarle una conexión emotiva con él», explican.

Josep Teruel y Núria Coll, tutores del curso, valoran cómo «la mirada del diseño sobre los objetos que enfatiza aspectos más allá de la eficacia técnica, como son el uso y la apariencia, da lugar a estos resultados tan brillantes».

El premio para las vencedoras consistirá en un contrato de prácticas remuneradas en Essity, donde podrán continuar su formación en un ambiente de trabajo real.