Kaspersky Lab patrocina BEST Madrid Summer Course con estudiantes europeos

Los jóvenes son el futuro de la industria de ciberseguridad. Cuentan con cualidades personales que la industria necesita. Sin embargo, no atraer a esta generación puede llegar a tener costes elevados para las empresas y con la gran cantidad de ciberamenazas cambiando día a día, se necesita contar con un enfoque colaborativo y un equipo formado por expertos de la industria.

De acuerdo con un estudio de Kaspersky Lab, el 72% de los jóvenes españoles no son conscientes de las oportunidades que les brinda la carrera como especialistas en ciberseguridad, el 74% nunca han considerado desarrollar una carrera en este campo y cerca de la mitad (48%) de los jóvenes tienen poco o ningún conocimiento de lo que hace un experto en ciberseguridad.

Además, a estas cifras, hay que añadir que solo el 11% de la fuerza laboral actual de ciberseguridad está representada por mujeres1. Este dato pone de relieve la necesidad de despertar el interés profesional entre los más jóvenes, y en concreto, de las mujeres. De acuerdo con el estudio, estos datos pueden deberse a que la terminología generalmente asociada con roles de ciberseguridad, como 'hacker', tiene connotaciones negativas y es poco probable que atraiga a las jóvenes.

Por ello, y para acercar a los jóvenes una visión de la industria de ciberseguridad y despertar su interés, Kaspersky participará en un seminario dentro de los cursos de verano de BEST Madrid Summer Course 2018 (Board of European Students of Technology).

Impartido del 14 al 23 de julio, en la Universidad Politécnica de Madrid, bajo el nombre "Luke, I'm your hacker", este curso tendrá como objetivo ampliar los conocimientos de los estudiantes y ofrecerles una visión más extensa sobre las aplicaciones técnicas modernas de ciberseguridad y los últimos logros en investigación en esta área. Los fundamentos de la criptografía, la gestión de la ciberseguridad o el hacking ético, serán algunos de los temas tratados en este curso. Además, y dentro del seminario, 26 estudiantes de varios países europeos, entre los que cerca de la mitad son mujeres, recibirán formación por parte de Kaspersky Lab en materia de ciberseguridad.

"El sector TI necesita conectar con la realidad y actualizar los requisitos que exigen las empresas para minimizar el desfase en la contratación que se está produciendo en la industria de ciberseguridad. Exponer el panorama actual y los retos futuros son los principales objetivos de este curso. Desde Kaspersky Lab queremos acercar los servicios y las herramientas utilizadas para hacer frente a las ciberamenazas presentes y las que están por llegar", ha afirmado Alfonso Ramírez, director general de Kaspersky Lab Iberia.