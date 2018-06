Una App contra la violencia machista gana el Premio al Mejor Proyecto de la XII Competición Nacional de miniempresas

Jóvenes, con ganas y cargados de ideas innovadoras. Un total de 6.341 estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional han participado este curso con más de 1.100 proyectos en esta nueva edición del programa miniempresas de la Fundación Junior Achievement (JA), la organización internacional sin ánimo de lucro más grande de Europa en educación emprendedora, formación financiera y preparación a la vida laboral. Tras un riguroso proceso de selección, los 15 mejores equipos han presentado sus miniempresas en Madrid, defendiendo sus proyectos en la XII Competición Nacional de este programa.

La miniempresa ganadora ha sido No More, una aplicación contra la violencia machista que ofrece un servicio de disuasión y salvaguarda para mujeres en peligro de violencia física o sexual. En caso de necesitar ayuda, la app se activa enviando una alerta y geolocalización de la víctima, tanto a contactos personales como a usuarios de la propia aplicación que se encuentran cercanos a ella. Sus creadoras, cinco alumnas del Colegio SEK Ciudalcampo de Madrid, representarán a España en la competición europea que se celebrará en Belgrado, Serbia, a finales de julio. Allí tendrán la oportunidad de presentar su miniempresa y defender su proyecto en un entorno internacional junto a más de 200 jóvenes emprendedores de 35 países, en la "Company of the Year Competition", impulsada por la organización JA- Europe.

Otras ideas finalistas han sido: Hello Dolly, del Colegio Claret de Barcelona, una muñeca robótica pensada para un target femenino y cuyo objetivo es despertar el interés de las niñas en el mundo de las carreras técnicas; Chewit!, del Colegio San Cayetano de Palma de Mallorca, miniempresa que diseña, produce y vende chicles biodegradables elaborados a partir de una fórmula sin ningún derivado del petróleo; o Snow-Storm, del Centro de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de León, una bicicleta eléctrica diseñada expresamente para circular sobre la nieve.

La final española se ha desarrollado a lo largo de dos días y en ella han participado estudiantes procedentes de centros públicos, concertados y privados de 8 Comunidades Autónomas. Durante la primera jornada, los estudiantes han tenido que demostrar sus habilidades comerciales, exhibiendo los productos diseñados y producidos por su propia miniempresa en una feria de muestras en el Jardín Tropical de la Estación de Atocha. Tras esta exposición, los distintos equipos tuvieron que defender la viabilidad de sus proyectos en una presentación pública ante un jurado de expertos, compuesto por profesionales del mundo empresarial. Al día siguiente, los equipos ganadores repitieron sus presentaciones en la entrega de premios celebrada en la Fundación Rafael del Pino.

La importancia de emprender desde edades tempranas

El programa miniempresas de JA ofrece a estos estudiantes una experiencia emprendedora única. Además, la Ley de Emprendedores reconoce la miniempresa o empresa de estudiantes como una herramienta pedagógica desde septiembre de 2013. Con la colaboración de profesores y asesores-voluntarios de la comunidad empresarial, cada equipo crea y dirige su miniempresa durante todo el curso escolar: elige su junta directiva, desarrolla y comercializa su producto, implanta su plan de empresa y gestiona los activos, siendo incluso la miniempresa auditada durante el desarrollo del proyecto. Y todo ello sin olvidar un fin social, ya que los estudiantes deciden democráticamente a qué acción solidaria donarán los beneficios antes de disolver la compañía una vez concluido el curso. Hasta la fecha, las distintas ediciones del programa han beneficiado a más de 175.000 estudiantes, que han constituido más de 12.000 miniempresas.

Estudiantes y profesores coinciden en la utilidad de este programa para desarrollar habilidades y competencias que aplicarán en el futuro, tanto en su vida académica, como a la hora de incorporarse al mercado laboral. Además de mejorar el rendimiento académico de los alumnos, según un estudio elaborado por la Universidad de Murcia, e impulsado por la Fundación Junior Achievement, el programa miniempresas tiene un alto impacto en el desarrollo de las Habilidades no Cognitivas de los alumnos, también conocidas como "Habilidades blandas", científicamente relacionadas con el desarrollo emocional y social de las personas. Los resultados de este informe señalan que el programa miniempresas incrementa en un 30% el espíritu emprendedor de los alumnos, aumenta en un 80% la perseverancia ante tareas que carecen de motivación, desarrolla en un 100% su capital cívico y los comportamientos acordes al interés colectivo, y disminuye en un 39% las ausencias injustificadas a clase.

El programa Miniempresas de Junior Achievement se lleva a cabo gracias al apoyo de Citi, Zurich, Fundación Rafael del Pino, Fundación EY, Monsanto, FedEx, Ayuntamiento de Madrid, The Walt Disney Company, Manpower Group y Equifax y el Este año además ha vuelto a contar con la colaboración de Adif, que ha cedido un espacio en la estación de Madrid Puerta de Atocha para la realización de la feria de muestras.