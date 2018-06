El concurso de educación medioambiental Hazlo Verde de Leroy Merlin moviliza a más de 130.000 alumnos

El Programa de Sensibilización Medioambiental Hazlo Verde de Leroy Merlin ha movilizado a 130.094 alumnos de toda España. La actividad ha estado dirigida a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ha contado con la participación de 1.078 profesores de 965 centros educativos.

Hazlo Verde es un Programa de Sensibilización Medioambiental infantil que consta de contenidos pedagógicos a disposición del profesorado, un concurso escolar nacional y talleres medioambientales. En la web de la iniciativa (hazloverde.es) es posible acceder a la información de cada actividad, así como descargar materiales didácticos adaptados a las necesidades educativas para diferentes edades.

El programa, que tiene como objetivo sensibilizar desde la infancia sobre la importancia de adoptar hábitos sostenibles y respetuosos con el medioambiente, ha obtenido excelentes resultados durante su segunda edición. Estos resultados han sido presentados por Eloy del Moral, Director de RRHH de Leroy Merlin y Susana Posada, Responsable de Comunicación Institucional y RSE de Leroy Merlin en un evento celebrado en la sede de la compañía en Madrid donde también han estado presentes los ganadores.

Concurso Escolar Nacional

Hazlo Verde ofrecía la posibilidad a los participantes de inscribirse en el Concurso Escolar Nacional Hazlo Verde, cuyo objetivo es promover la generación de ideas para crear un hábitat más sostenible. De entre los 257 proyectos de aula participantes, dos iniciativas de alumnos de Madrid y Sevilla se han alzado con el premio, cada uno en su categoría, fruto de su gran innovación y creatividad.

El equipo ganador de la categoría de 3º y 4º de Primaria ha sido el formado por alumnos de 3º de Primaria del colegio de Ntra. Sra. De la Concepción de Navalcarnero (Madrid), quienes han desarrollado sus proyectos escolares con materiales reciclados. Los propios alumnos realizaron tablas de multiplicar con tapones, cartón y cartulinas para realizar los cálculos y repasar las tablas de una forma dinámica y divertida. Además, otro de los recursos fue utilizar cartón y plástico para elaborar un reloj y ayudar a los alumnos de primer ciclo a aprender las horas. Cabe destacar que también llevaron a cabo unas plantillas de zapatos realizadas con cartón y cuerda para el aula "Arco Iris" de su colegio, para que los niños con necesidades educativas especiales aprendan a atarse los cordones ellos mismos. Una iniciativa que aúna todos los valores que persigue el programa.

El colegio Buen Pastor de Sevilla ha ganado el concurso con su proyecto "Reciclapp". Los alumnos de 6º de Primaria idearon una serie de acciones para concienciar a la gente sobre lo que le puede pasar al medio ambiente si se recicla. Destaca la creación de la aplicación "Reciclapp", el funcionamiento es muy simple, se escanean los códigos de barras o QR de los productos y la aplicación indica el contenedor al que debe ir su envase y el contenedor más cercano a tu localización. Si ese producto no ha sido escaneado anteriormente te da la opción de añadirlo a la lista de productos. Otras iniciativas de los niños fue crear chapas, pegatinas, una pancarta y un tríptico, todo ello para indicar qué alimentos van en cada contenedor y ayudar así a su reciclaje, convirtiendo al colegio en un espacio más sostenible.

El Director de RRHH de Leroy Merlin España ha querido destacar que "entre todos tenemos que aprender y ayudar a conservar el medio ambiente en el que vivimos. Los proyectos presentados por los niños, sin duda muestran el compromiso de las nuevas generaciones con el medio ambiente".

Además, los ganadores del concurso han recibido un diploma acreditativo y, como premio, asistirán al próximo Campus Hazlo Verde que tendrá lugar en Rascafría, donde seguirán formándose como embajadores del medio ambiente en un entorno natural. Este campamento tiene como objetivo fomentar la realización personal de los más pequeños y promover la sostenibilidad desarrollando actividades de Do It Yourself (Hazlo tú mismo) en plena naturaleza.

Miembros del jurado y criterios de evaluación

El jurado ha estado compuesto por Rodrigo de Salas Pena, Director de comunicación corporativa y RSE de Leroy Merlin, Alberto Baizan y Guilaume Thomas, ambos Directores de Tienda, Susana Posada, Responsable de Comunicación Corporativa y RSE de Leroy Merlin, Javier Fernandez, director de COPADE, Jaime Silos Leal, Director de Desarrollo Corporativo de FORETICA, Juan Pablo García-Arcicollar Benito, Consejero Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirección General de Cooperación Territorial, Alberto Fernández, Responsable proyectos cambio climático de WWF y Beatriz Aylagas, experta en RSC de ECOEMBES.

Los criterios de evaluación giran en torno a cuatro ejes, "Hazlo sostenible", donde se valoran soluciones realmente sostenibles, "Hazlo con tus manos", evaluando la capacidad de los alumnos de crear y trabajar con sus propias manos, "Hazlo social", aquellos proyectos que trasciendan los límites del aula y busquen ayudar y/o involucrar a otras personas de su entorno y "Hazlo creativo", donde se valora la originalidad y creatividad a la hora de buscar soluciones sostenibles.

Talleres Hazlo Verde

Como parte del programa Hazlo Verde, Leroy Merlin ha impartido talleres promoviendo la sostenibilidad a través de conceptos como el reciclaje, el ahorro de agua y energía de una forma práctica, didáctica y lúdica. Los talleres han sido impartidos por más de 900 voluntarios de la compañía a 15.000 alumnos, quienes han recibido formación para adoptar hábitos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Movimiento Somos la Raíz

Para Leroy Merlin España, la concienciación medioambiental de la sociedad, tanto de los niños y niñas como de los adultos, es uno de sus ejes principales para contribuir a la mejora global social, económica y ambiental, manteniendo un compromiso claro y sincero con las personas y el medio ambiente.

Por este motivo nace "Somos la Raíz", un movimiento que surge del marco Responsabilidad Social Empresarial de Leroy Merlin "Demos Vida a un Hábitat Mejor", por la cual 200.000 niños y niñas de toda España han creado un Manifiesto con el objetivo de que sus propuestas sean tenidas en cuenta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU. Así, "Somos la Raíz" parte de una infancia con conciencia medioambiental y su objetivo es lograr que la sociedad adulta desarrolle actitudes sostenibles para la protección del medio ambiente.

El Movimiento tiene abierta una petición digital de firmas a través de la página web de Somos La Raíz para que los adultos se sumen a la iniciativa. El Movimiento "Somos la Raíz" tiene previsto presentar sus propuestas, junto a las firmas recogidas, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.