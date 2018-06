¿En qué situación está el fracaso escolar y el abandono educativo?

El fracaso y el abandono escolar es uno de los objetivos primordiales que tiene la Unión Europea debido a las altas tasas que sufre. Es un fenómeno persistente en el que las comunidades autónomas deben tomar cartas en el asunto e intentar reducir las cifras. Sin embargo, el nuevo modelo territorial de gestión de las competencias asignadas a las administraciones educativas se ha encontrado con desigualdades educativas importantes, históricas y persistentes, que afectan a un alto porcentaje de la población.

Según el informe "Fracaso escolar y abandono educativo" de CCOO, hasta el año 2008 la mayoría de los jóvenes en situación de Abandono Educativo Temprano (AET), tenían título de ESO, pero no querían o no podían seguir estudiando. Este tipo de abandono afectaba en mayor grado a los hijos e hijas de personas inmigrantes. De esta forma, cuando se inició la inmigración a nuestro país en 2002, la media del nivel informativo de quienes venían a España a trabar era superior a la de la población española.

Durante el año 2017, el descenso de la tasa de AET es de 0,7 puntos porcentuales, concretamente pasa del 19% al 18,3%. Las comunidades autónomas más afectadas serían La Rioja, Murcia, Aragón, Navarra, Asturias, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. No hay descenso en Andalucía, Cantabria y la Comunidad Valencia. En el caso de Cantabria, es una de las regiones con una tasa AET por encima de la media. Según este estudio, con 19 años, la tasa es casi la mitad que con 24. Además, en los que abandonan con título de ESO (10,8%), la diferencia es la misma: con 18 años es la mitad (6,1%) de la que tienen los que abandonan con título a los 24 años (12,9%). En el caso de los que abandonan sin título de ESO (7,5%), la diferencia es menos de la mitad.

La Federación de Enseñanza de CCOO indica que a los 21 años, la tasa AET ya es superior a la media del total del grupo de esa edad. Las oportunidades para continuar los estudios se abandonan a partir de los 20 años. Además, no hay enseñanzas de segunda oportunidad: ESO en Centros para Personas Adultas, FP en régimen vespertino, Bachillerato Nocturno, etc, o su formato no las hace capaces de atraer a estos jóvenes. La propuesta en este sentido es que hay que incrementar las plazas públicas en estas enseñanzas y proponer formatos diferentes que las hagan atractivas a los colectivos que van destinadas. Otro dato según este informe, es que el 18,3% de la tasa de AET se compone de un 10,8% con título y un 7,5% sin él. Por ello, es necesario analizar por qué no continúan estudiando quienes por titulación sí que pueden. Lo que se propone es incrementar la información y la orientación para ofrecer enseñanzas más cercanas a sus intereses.

8,5% es la cifra más cercana al fracaso escolar y a los que no alcanzan el título. Según CCOO es necesario elaborar alternativas, tanto en la ESO, como con fórmulas que hagan atractiva la obtención del título en edades posteriores. La persistencia de las altas tasas de abandono está relacionada con el abuso de la medida de la repetición, que en ocasiones hace que muchos estudiantes ya no puedan llegar a 4º de ESO por tener más de 18 años. Solo un 90,5% de los estudiantes del último curso de la ESO tiene la edad correspondiente.

Entre 2014 y 2016 las repeticiones aumentaron en un 44,1%

Además, la repetición de cursos afecta más a los varones y a los grupos sociales más desfavorecidos. España está en el grupo de países donde más se repite en Primaria y Secundaria, sin que ello suponga mejora en el rendimiento escolar ni en las tasas de AET. En este sentido, es importante destacar que la LOMCE, al permitir la repetición por cursos en lugar de por ciclos, está provocando un fuerte incremento en las repeticiones y, a la larga, un descenso en la tasa de idoneidad. Lo que proponen desde este informe es limitar fuertemente la posibilidad de aplicar la medida de repetición, dando al profesorado y centros los datos de los resultados relativos al seguimiento longitudinal del alumnado, por cursos y asignaturas, facilitando así la aplicación de medidas educativas alternativas vinculadas a materias concretas y no a la promoción del curso.

En la actualidad, aproximadamente 585.000 jóvenes se encuentran en situación de abandono educativo temprano en toda España. Según el estudio, la clave no está en escolarizar de forma obligatoria a estos estudiantes, sino de mostrar la viabilidad de las medidas. Hacer un plan para reducir la alta tasa de AET es posible y debe centrarse en aquellas personas que forman parte del colectivo sobre el que se calcula la tasa, pero también en aquellos que están cursando las etapas previas y pueden engrosar el colectivo de jóvenes que han abandonado de forma temprana la educación.