El PP insiste en reclamar una EBAU única para todo el Estado tras una nueva "discriminación" de los alumnos asturianos

Europa Press Oviedo

El PP asturiano y Nuevas Generaciones han vuelto a reclamar este martes una EBAU única y simultánea para todo el Estado, más aún después de ver los resultados de la reciente prueba en el Principado.

Y es que el diputado David Medina y el presidente de NNGG Andrés Ruíz, han destacado en rueda de prensa que los alumnos asturianos han obtenido la tercera tasa más baja de aprobados del Estado con un resultado por debajo del logrado el pasado año.

Pero además en la prueba "desgraciadamente" se cumplieron todos pronósticos de los que el PP lleva advirtiendo hace ya tiempo, como en el caso del examen de Historia de España, donde los estudiantes del Principado tuvieron que perpetrar un total de 97 estándares, desde la Prehistoria hasta la entrada de España en la UE, frente a los del resto de CCAA que optaron por cribar temas, como por ejemplo los 27 estándares que entraron en Cantabria, por poner un ejemplo.

Fruto de esta situación es el mal resultado de los exámenes en esta materia con la peor nota de la prueba, con un 5,74 de media.

"Una EBAU única evitaría estas discriminaciones. No entendemos por qué en Asturias no se quiso hacer una criba para eliminar alguno de los estándares, quizás porque hablamos de Historia de España y no interesa como si fuese llingua asturiana", lamentan los 'populares'.

Por ello, Medina ha indicado que el PP volverá a exigir una EBAU única y la gratuidad del 0 a 3 como dos cuestiones claves en el Pacto educativo.