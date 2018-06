Master in Financial Management, nuevo máster de EAE Business School en inglés para potenciar más su carácter internacional

El Máster en Dirección y Gestión Financiera de EAE Business School también se imparte en inglés para este nuevo curso, Master in Financial Management, para preparar a directivos financieros a afrontar los cambios económicos con la solvencia y anticipación necesaria y para impulsar el perfil internacional del alumno.

Su carácter internacional no sólo se potencia con su impartición totalmente en inglés sino también porque da la opción de realizar una estancia residencial de dos semanas en la Université du Quebec à Montreal (Canadá). Además, a través del International Talent Program se da a los alumnos máxima visibilidad entre las empresas multinacionales que colaboran con EAE a través de actividades como los Employment Workshops, las entrevistas con headhunters y el acceso a consultores internacionales de selección de diferentes partes del mundo.

En 2017, el 98% de los alumnos del máster de Dirección y Gestión Financiera que solicitaron prácticas las realizaron, según el Employment Report. Por otro lado, el 79% de los alumnos que realiza un master full time en EAE afirma que, después del programa, sus responsabilidades aumentaron dentro de su cargo actual y el 92 % afirma que amplió su capacidad para detectar nuevas oportunidades. Además, el 72% de los alumnos recibieron nuevas propuestas de trabajo al finalizar el máster en EAE.

El plan de estudios del Master in Financial Management tiene 70 créditos y se estructura en cinco módulos: Diagnóstico, planificación y control; Gestión del capital circulante; Finanzas Corporativas, Mercados e instrumentos financieros. Además, también estudian los Minor, asignaturas optativas basadas en el modelo norteamericano, y el Plan financiero, el trabajo final de curso que está basado en un tema de actualidad en la gestión financiera con el que se sintetiza y refleja la diversidad de conocimientos y habilidades en el sector de las finanzas que se han adquirido durante el programa.

Programa de softskills y ciclo business networking

Por otro lado, EAE tiene un contacto directo con el sector ya que es miembro de ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) y de AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). Gracias a estos acuerdos, los participantes del programa tienen acceso a las actividades y beneficios ofrecidos por ambas asociaciones durante el curso.

Otros servicios que ofrece el máster es el programa de Soft Skills, que consta de diez talleres mensuales independientes organizados de acuerdo al Modelo de Competencias Emocionales para la movilización estratégica de sus habilidades personales; el Ciclo Business Networking, una serie de encuentros con profesionales de grandes empresas para ampliar la red de contactos profesionales; y para aquellos que deseen emprender, EAE Emprende proporciona los recursos y el entorno necesarios en materia de Formación, Financiación y el Acompañamiento al alumno para que desarrollen nuevas ideas de negocio.

Los másteres en inglés de EAE Business School

El Master en Financial Management se une a una destacada oferta de másteres en inglés de EAE Business School. En la categoría de MBA, EAE Business School cuenta con el International MBA que se imparte en Barcelona y da la opción de realizar un residencial en Nueva York, en la Pace Universitiy-Lubin School of Economics. En el campus de Madrid, los estudiantes interesados en cursar un MBA pueden acceder a un residencial en Shanghai University. En las otras áreas se encuentran, Máster en Marketing & Sales en Marketing; Master in Supply Chain Management & Logistics, en el área de Logística y Master in Human Resources Management en el de Recursos Humanos.