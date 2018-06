Una app gamifica la neurodidáctica para consolidar la formación

Los formatos tradicionales de formación presencial o e-learning no consiguen llegar a capacitar a las personas para aplicar lo aprendido a su actividad diaria. Una vez finalizado un curso, los conceptos se olvidan en pocos días y sólo se consolidan aquellos que se empleen de forma sucesiva. Para combatir esta problemática, Siltom Institute ha creado un innovador sistema de retención del aprendizaje con la mejor experiencia para el usuario a nivel mundial.

Sus fundadores, Óscar Montull (CEO) y Maribel Bainad (CPO), conocen bien cómo aprende mejor el cerebro humano y sobre esta base han conseguido la transformación digital de los procesos de memorización, dinamizando en un juego tipo quiz su metodología SILTOM (Successful Intelligence Lasting in Top of Mind), que integra las más eficientes estrategias de recordatorio a largo plazo evidenciadas científicamente. El resultado ha sido la aplicación móvil Trainapp, que en sesiones de preguntas de unos 10 minutos, se intercalan en espiral conceptos nuevos y repasos de los anteriores para consolidar lo aprendido y que no se olvide con el tiempo, facilitando aplicarlo con agilidad en cada oportunidad profesional. Su método permite certificar la capacitación mucho más que una nota alta en un examen final.

"Lo que convierte a Trainapp en el Learning Retention System (LRS) más completo y atractivo es que dinamiza las 3 estrategias más efectivas para consolidar el aprendizaje (autoevaluación, microlearning y repasos personalizados espaciados en el tiempo) combinadas con múltiples retos de motivación intrínseca para construir una experiencia divertida y eficiente", declara Maribel Bainad.

Trainapp permite que la formación estratégica consiga impactar en los resultados del negocio y genere ROI, objetivo que con la formación habitual sólo alcanzan el 8% de empresas, según el 2017 Workplace Learning Report. "El éxito de Trainapp ha sido validado por redes de ventas o prescriptores del canal de distribución de diversos países europeos. Las microsesiones durante varias semanas les resultan muy inspiradoras para optimizar su desempeño diario y más del 80% de los usuarios sigue jugando los fines de semana. Nos explican que les motiva autosuperarse hasta alcanzar la excelencia de conocimientos y repasar los conceptos no les resulta pesado, sino útil, pues ven que adquieren gran seguridad en su argumentación y en la elección ágil de la respuesta más estratégica al cliente, imprescindible para aumentar las ventas", expone Oscar Montull.

Aprender para recordar

Trainapp es la vía por la que la formación da más resultados. Todo se integra en formato de quiz multimedia interactivo bajo el hilo conductor de un itinerario con apariencia de vía de tren y cuya extensión es modular, ensamblando escenarios con 50 preguntas nuevas donde hay que superar las estaciones que integran las píldoras formativas para llegar al destino con el mejor desempeño posible. Al final del trayecto se consigue que aplicar los nuevos conocimientos no requiera una gran concentración, sino que fluyan fácilmente ante los retos profesionales por procesos neuronales inconscientes e inmediatos. El concepto adopta una posición privilegiada en la memoria de cada persona que le facilita recordarlo en cada oportunidad para ello.

A diferencia de la aversión que causan los exámenes, y que sólo dan una foto-finish de los conocimientos en un momento muy concreto, Trainapp garantiza un aprendizaje perdurable y efectivo. Convierte la autoevaluación en una experiencia que incorpora múltiples retos de motivación para avanzar por el itinerario formativo, atractivos para personas de perfiles muy diversos. Si la dificultad es adecuada, resulta muy adictivo debido a que frecuentemente produce en el usuario la emoción derivada de la máxima liberación de dopamina cuando hay el 50% de posibilidades de acertar o de fallar.

Trainapp se considera una plataforma de microlearning gamificado ya que permite fraccionar temarios estratégicos difíciles de asimilar en cursos intensivos, en pequeños "nuggets" o micropíldoras formativas que voluntariamente se puedan "picotear" en sesiones breves desde cualquier momento y lugar. Se ajusta al tiempo de atención profunda del cerebro humano mostrando al usuario un nivel de energía que limita el tiempo total de reflexión de las respuestas a no más de 15 minutos, y se reduce sensiblemente con cada fallo para no acumular más de 7 en cada sesión y poder así centrar la atención en corregirlos.

Dado que está demostrado que las mismas horas lectivas o de estudio resultan más productivas cuanto más repartidas y distanciadas estén en el tiempo, con Trainapp se consigue este efecto con un trayecto modular de series de estaciones, donde conseguir avanzar a la siguiente resulta un reto emocionante puesto que mientras se disponga de energía hay que acumular un volumen de aciertos determinado, y cada fallo resta. Las estaciones pueden permanecer inactivas hasta que el formador de acceso a ellas a los usuarios, evitando con ello que las personas con mejor nivel de partida puedan avanzar con mayor rapidez por el trayecto.

Trainapp está disponible en 5 idiomas para dispositivos móviles iOS o Android y en versión webapp para Google Chrome.