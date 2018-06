Alierta critica la formación digital que se da en el sistema educativo

El presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, aseguró este lunes que la formación en conocimientos digitales que se está dando en el sistema educativo "desgraciadamente no está preparando a las nuevas generaciones para un mundo que ya es digital".

En declaraciones a los periodistas en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, Alierta dijo que "estamos en un mundo digital, que necesita chicos con conocimientos digitales, pero desgraciadamente la formación que se da en Primaria y Secundaria, y sobre todo en Formación Profesional y Universidad, no está preparando a las nuevas generaciones para un mundo que ya es digital". A su jucio, esto hay que solucionarlo, porque además "cuesta muy poco dinero y se puede hacer muy rápido". El expresidente de Telefónica también hizo un llamiento a la comunidad hispana para que impulse unida la expansión del español por el mundo.

"Quitando el mandarín, que se habla solo en China, el idioma que más se habla en el mundo es el español, y es un activo espectacular que tenemos todos los países de lengua hispana. El español tiene una oportunidad de pasar a ser el idioma más universal si trabajamos en la línea correcta. Somos 500 millones los que lo hablamos y hay mucho interés en todo el mundo por hablarlo, en eso los medios digitales van a ayudar".

Para lograr ese objetivo de potenciación del español, Alierta propone que se fomente la cultura hispánica a través de un esfuerzo compartido de los países de lengua hispana y Brasil, "y eso lo ven claro en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina", añadió. "Esto no se ha hecho hasta ahora porque siempre se ha hecho con un enfoque muy particular. España no puede hacerlo por su cuenta. Hay que hacerlo conjuntamente, para que sea una obra de todos".