Dos profesores y una alumna de doctorado ganan el tercer concurso Research Pitches de divulgación científica de la UJI

Dos profesores y una alumna de Doctorado han ganado la tercera edición del concurso Research Pitches de divulgación científica convocado por la Universitat Jaume I (UJI) con la colaboración de Banco Santander a través de Santander Universidades para promover la implicación del personal investigador al aproximar la ciencia a la sociedad. Vicent Baydal Sala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas; Aïda Antonino-Queralt, del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Pau e Irene García Molina, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, han conseguido el primero, segundo y tercer galardón, respectivamente, dotados con 1.500, 1.000 y 500 euros.

El concurso Research Pitches, impulsado en aquesta edició por los vicerrectorados de Investigación y Doctorado y de Ordenación Académica y Profesorado con el apoyo de Banco Santander, plantea a la comunidad científica de la UJI el reto de explicar sus proyectos de investigación a través de un monólogo grabado en un vídeo de tres minutos de duración en un lenguaje sencillo y próximo al público no especializado. En esta segunda convocatoria, se han presentado 12 trabajos –de cuatro mujeres y ocho hombres–, procedentes de todas las ramas de conocimiento impartidas en la UJI.

Vicent Baydal Sala -quién presentó el research pitch titulado The medieval origins of parliamentarism: The caso of Valencia- es profesor ayudante doctor del área de Historia del Derecho y de las Institucionse en el Departamento de Derecho Privado. Recibió los premios Ferran Soldevila de biografía y estudios históricos y Raimon Noguera de historia medieval por su tesis y realizó un proyecto postdoctoral en la Universidad de Oxford durante dos años sobre los orígenes del parlamentarismo europeo con una beca Marie Curie-Beatriu de Pinós.

Miembro de la Comisión Internacional para la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias, Baydal explica en el monólogo una de las principales líneas de investigación del grupo de investigación "FORVAL. Historia y Derecho Forales Valencianos" de la UJI, del que forma parte junto a los profesores Vicent Garcia Edo, Carles Rabassa, Joaquim Aparici y Ferran Esquilache, que tiene como objetivo la edición de las actas de las Cortes del Reino de Valencia durante la época bajo-medieval.

Por su parte, Aïda Antonino-Queralt, estudiante del programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos, elaboró el monólogo Spanish Rural Cine. A cultural study, una investigación que emplea la perspectiva de la historia cultural para analizar los procesos de construcción del imaginario rural español mediante los productos culturales, y especialmente del cine, de la década de los años 50.

La investigadora ha realizado dos estancias de investigación a Royal Holloway University y King's College en Londres. Es gestora cultural y crítica cinematográfica, forma parte de la Federación Catalana de Cineclubs y trabaja, actualmente, en el comisariado de la próxima exposición de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana. También pertenece a la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC).

Irene García Molina, doctoranda en Psicología, preparó el research pitch titulado Theory of Mind, donde habla sobre la importancia en nuestras relaciones sociales de la Teoría de la Mente, es decir, la capacidad que tenemos los humanos de interpretar y entender los pensamientos, intenciones, emociones o comportamientos de los otros, así como también los nuestros. Además, destaca la relevancia de esta habilidad en el campo del autismo.

Licenciada en Psicopedagogía y Máster en Intervención y Mediación Familiar, es actualmente personal docente e investigadora en el Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología, donde está realizando el último curso de doctorado y una beca predoctoral de la GVA. Ha realizado dos estancias en el Centro for Research in Autism and Education (CRAE) de la University College London, y autora del libro "Intervención mediante historias complejas de teoría de la mente" publicado por la UJI en la Colección PSIQUE.

Los trabajos de los tres ganadores de la tercera edición del concurso de monólogos científicos de tres minutos representarán la Universitat Jaume I de Castelló en el III International Research Pitches Contest organizado por el Grupo Compostel·la de Universidades.