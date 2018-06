Una joven ingeniera de la Universidad de Zaragoza, galardonada con el Nvidia Graduate Fellowship por su investigación en realidad virtual

Es la segunda vez que este premio se otorga a un investigador español

Ana Serrano, investigadora en formación del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, ha sido galardonada con el Nvidia Graduate Fellowship, un premio dotado con 50.000 dólares, por su investigación en el desarrollo de nuevos métodos para generación y visualización de contenido en realidad virtual.

Ana Serrano, del grupo Graphics and Imaging Lab, es la segunda española en recibir este galardón de gran prestigio internacional, que en 17 años solo han logrado seis universidades europeas. Es la segunda vez que este premio recae sobre el mismo grupo de investigación, siendo la anterior galardonada una de sus actuales directores de tesis, Belén Masiá. Ana tiene 27 años y es de Zaragoza, ingeniera de telecomunicaciones, y se encuentra realizando el último año del doctorado en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza.

El vicerrector de Política Científica, Luis Miguel García Vinuesa, ha destacado que "este premio es un signo claro de que la investigación que se realiza desde la Universidad de Zaragoza está adquiriendo una proyección internacional gracias a los altos niveles de calidad que presenta". García Vinuesa ha felicitado personalmente a Ana Serrano, en un encuentro en el que han participado Diego Gutiérrez y Belén Masiá, investigadores del grupo Graphics and Imaging Lab del I3A, como directores de su tesis.

500 finalistas

La empresa Nvidia, líder mundial en fabricación de unidades de procesamiento gráfico (GPUs), busca entre los estudiantes de doctorado de todo el mundo aquellos que estén "investigando en temas que conduzcan a grandes avances en la industria gráfica", y concede este premio solamente a 10 candidatos cada año.

La elección final de los premiados la realiza un panel de expertos, y está basada en la calidad del proyecto propuesto, los avances logrados por el doctorando, el impacto científico de su trabajo y su valía personal. Cada año hay unos 500 finalistas, y la mayor parte de los galardonados pertenecen a universidades americanas de máximo prestigio como MIT, Cornell, Stanford, o Berkeley. En palabras de Bill Dally, director científico y vicepresidente de investigación de Nvidia: "Creemos que los galardonados son los investigadores en formación con más talento del mundo, y el trabajo que han propuesto ayudará a definir el futuro de la informática".

Ana Serrano ha sido premiada por su excepcional currículum, y por su innovadora propuesta. Su tesis doctoral aborda diversos campos de la computación visual. La parte de su tesis a la que se refiere la propuesta galardonada se centra, en concreto, en el estudio del comportamiento y los mecanismos atencionales de los usuarios en medios propios de la realidad virtual. El objetivo es aplicar el conocimiento adquirido para poder superar algunos de los actuales desafíos en la generación y visualización de contenido para realidad virtual. En su trabajo explica que entender las expectativas, las preferencias, y el comportamiento del usuario es crucial, tanto para diseñar experiencias inmersivas realistas, como para mejorar la visualización de contenido en realidad virtual.

Dedicación, esfuerzo y trabajo

La investigadora señala que el galardón es fruto de mucha dedicación, ya que "ha requerido un gran esfuerzo y mucho trabajo llegar hasta aquí, y desde luego no solo por mi parte, sino también por parte de todo el grupo de investigación, mis directores de tesis y los investigadores con los que he colaborado estos años". Ana explica que lograr este premio es un indicativo de que "los temas que investigamos en el grupo no solo tienen un gran impacto académico, sino que también interesan a la industria y tienen potencial".

Además, destaca que "este reconocimiento habitualmente recae sobre estudiantes de universidades estadounidenses punteras y clasificadas en los rankings como algunas de las mejores del mundo. El hecho de que recaiga, por segunda vez, en una estudiante de la Universidad de Zaragoza es un gran honor, demuestra que los investigadores españoles realmente tenemos proyección internacional, y es un reconocimiento al esfuerzo que realizan algunos investigadores a pesar de la situación actual en la que se encuentra la investigación en España".

Este premio permitirá a Ana Serrano seguir en la Universidad de Zaragoza por algún tiempo más tras finalizar su doctorado, y buscar financiación para continuar desarrollando su línea de investigación. Sin embargo, también contempla en su futuro profesional países como Alemania o Estados Unidos para desarrollar su etapa postdoctoral.

PUBLICIDAD